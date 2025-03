Rimini. Sospese lunedì le ricerche di Giancarlo Pari. La famiglia amareggiata, l’ha saputo solo tramite i media. Si spera ancora nelle segnalazioni

Dopo una settimana di ricerche in tutta la provincia, non ci sono ancora notizie di Giancarlo Pari, scomparso dalla mattina del 3 giugno. Pari, 77 anni, affetto da Alzheimer, era uscito di casa insieme alla moglie per una visita medica al Colosseo Ausl a Rimini. Dopo la visita, i coniugi si erano separati, con la moglie che era tornata a casa e il pensionato ex ferroviere che si era diretto verso la tabaccheria, ma senza arrivarci. Indossava un giubbotto grigio, una polo verde, bermuda di jeans e scarpe da tennis grigio chiaro, portando con sé portafoglio e documenti ma non il cellulare. Nonostante le ricerche intense condotte con l’aiuto di cani molecolari e droni, non sono state trovate tracce di lui. La famiglia è determinata a non arrendersi e continua a cercare notizie su social media. La decisione di sospendere le ricerche è stata presa lunedì, ma riprenderanno in caso di segnalazioni verificate. La famiglia è amareggiata per il ritardo nell’avvio delle ricerche e per non essere stata informata della sospensione tramite canali ufficiali.