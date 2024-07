Rimini. Sosta zona mare: apre il parcheggio per moto in viale Cirene. Dal 20 luglio fruibile anche lo spazio dedicato ai motocicli nell’area dell’ex Colonia Murri

Sono a disposizione da sabato 20 luglio, due nuove ampie aree di sosta per moto a servizio del Parco del Mare. Ad aprire nel fine settimana il nuovo parcheggio in viale Cirene, allestito per accompagnare il cantiere del nuovo parcheggio interrato Tripoli in corso di realizzazione.

Lo spazio, di circa 1.400 metri quadrati, ha una dotazione di circa duecento posti: in questa fase, in attesa che si completino anche le ultime lavorazioni, resterà non utilizzabile solo una piccola parte dell’area (una superficie corrispondente a una trentina di stalli), che sarà comunque completamente fruibile già dalla prossima settimana.

Apre al pubblico anche il nuovo parcheggio ricavato dall’Amministrazione nell’area delle pertinenze dell’ex colonia Murri. Da domani mattina sarà possibile accedere alla parte del parcheggio dedicata alla sosta dei motocicli, che conta 244 posti. Dalla prossima settimana invece sarà fruibile anche la parte di parcheggio dedicata alle auto e che metterà a disposizione 61 stalli. L’accesso e l’uscita dall’area di sosta, sia per gli scooter sia per le auto, avverrà dal viale Regina Margherita.

L’area è oggetto di un contratto di locazione quadriennale sottoscritto dal Comune con il curatore fallimentare dell’ex colonia per l’utilizzo a parcheggio solo nel periodo estivo.

Comune di Rimini