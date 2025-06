Rimini. Sostituto procuratore chiede il rinvio a giudizio per molestia sessuale nei confronti di un 25enne

Un uomo di 25 anni, residente a Bellaria Igea Marina, è stato formalmente accusato di violenza sessuale dopo un episodio avvenuto nell’estate del 2021, che ha coinvolto una turista tedesca. Secondo le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Rimini, la denuncia è stata presentata dalla vittima, che ha riferito di essere stata molestata mentre si trovava in strada accanto al suo cane.

L’episodio si sarebbe verificato il 13 luglio 2021, quando la turista si era fermata per accarezzare il suo pitbull, che teneva al guinzaglio. In quel momento, avrebbe sentito una mano infilarsi sotto il vestitino, con l’uomo che avrebbe approfittato della situazione per toccarle il sedere e le parti intime. La donna ha reagito urlando e allontanandosi dal molestatore, poi si è recata in caserma per sporgere denuncia.

Le indagini dei carabinieri, alle quali hanno collaborato anche i Ris di Parma, hanno permesso di risalire all’identità dell’indagato, che si difende dall’accusa affidandosi all’avvocato Gianmaria Gasperoni. Il procedimento penale prosegue davanti al giudice per le udienze preliminari, con l’udienza fissata per il 22 ottobre presso il tribunale di Rimini.