Rimini, spaccata alla gioielleria Benvenuti: Mazzarino (FdI) chiede un tavolo permanente per la sicurezza

A Rimini, la notte tra il 9 e il 10 giugno si è verificata una spaccata violenta alla gioielleria Benvenuti, in via Garibaldi. Un episodio che ha destato forte allarme tra residenti e istituzioni. Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Claudio Mazzarino, ha definito l’azione come un vero e proprio assalto, sottolineando la gravità dell’accaduto. Secondo Mazzarino, l’attacco è stato portato avanti con modalità estreme: un’auto usata come ariete ha sfondato la vetrina, mentre mazze hanno distrutto le teche interne. I rumori forti hanno spaventato gli abitanti del quartiere, tanto che alcuni hanno creduto si trattasse di esplosioni.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha evidenziato che non si tratta di un episodio isolato, ma di un segnale preoccupante che richiede risposte immediate e strutturali. Ha ribadito la necessità di un approccio condiviso e duraturo per la sicurezza, chiedendo l’attivazione di una task force permanente, attiva non solo nei fine settimana, con particolare attenzione al controllo notturno del centro storico.

Mazzarino ha anche proposto un potenziamento significativo della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio e un miglioramento della rete di videosorveglianza. In particolare, ha suggerito che le telecamere vengano collegate in tempo reale alla centrale operativa della Polizia Locale, per aumentare l’efficacia degli interventi.

In conclusione, il coordinatore ha sollecitato le istituzioni a convocare con urgenza un tavolo per la sicurezza, ritenendo che la sicurezza pubblica sia un bene comune fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e per lo sviluppo economico della città. Rimini, ha sottolineato, merita un centro storico vivibile, attrattivo e sicuro, e i suoi abitanti hanno diritto a essere tutelati e ascoltati.