Rimini, spaccata notturna in gioielleria: banditi in fuga con il bottino

Colpo fulmineo nel cuore della notte in via Garibaldi, a Rimini. Una banda di malviventi ha sfondato con un’auto la vetrina della gioielleria Benvenuti, per poi razziare rapidamente i preziosi esposti e fuggire. L’assalto è avvenuto attorno alle 3:30 della notte scorsa, nelle prime ore del 10 giugno.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, sarebbero stati due i ladri coinvolti. Prima di entrare in azione, i malviventi avrebbero provveduto a disattivare la sorveglianza puntando altrove la telecamera installata sopra la vetrina, segno di una certa conoscenza del luogo che lascia intendere ad un precedente sopralluogo. Poi, utilizzando una vettura come ariete, hanno infranto il vetro del negozio e si sono introdotti all’interno, riuscendo a impossessarsi di alcuni oggetti di valore prima di dileguarsi a bordo di una seconda auto usata per la fuga.

Nonostante il blitz sia durato pochi minuti, i danni provocati sono ingenti: la vetrina è stata completamente distrutta e l’intero ingresso dell’attività commerciale ha subito gravi compromissioni. Il valore esatto della refurtiva è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime stime risulterebbe modesto rispetto all’entità dei danni materiali causati.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di individuare movimenti sospetti o elementi utili all’identificazione dei responsabili.

I titolari, raggiunti dall’allarme in piena notte, sono giunti rapidamente sul posto, visibilmente scossi per l’accaduto. L’episodio riporta alla memoria un precedente grave: la stessa gioielleria fu infatti già vittima di una rapina a mano armata nel novembre del 2020. Un doppio colpo nel giro di pochi anni che aumenta il senso di insicurezza tra i commercianti del centro storico.