Rimini. Spaccio di sostanze stupefacenti: la Polizia di Stato esegue due arresti

Nella notte di domenica 21 luglio, le Volanti della Questura di Rimini, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, in due operazioni distinte, hanno tratto in arresto due soggetti per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo intervento è avvenuto intorno alle ore 3:00, quando gli agenti della Polizia di Stato, durante un ordinario controllo, hanno sorpreso due diciannovenni, entrambi di cittadinanza italiana, in flagranza di reato: uno intento a cedere sostanza stupefacente, l’altro ad acquistarla. In tale occasione, una volante, transitando nei pressi di piazzale Fellini, notava i due ragazzi che con fare furtivo si scambiavano una dose di sostanza stupefacente. Alla vista degli agenti, l’acquirente si è subito fermato al controllo, mentre l’altro cercava di fuggire, ma veniva prontamente raggiunto dagli agenti.

Ad un primo controllo, i giovani sono stati trovati in possesso di sostanza di tipo Hashish. Lo spacciatore, oltre alla droga, era in possesso anche di un bilancino elettronico e di quattro coltelli, uno dei quali era nascosto negli slip.

Una volta perquisiti, i giovani sono stati accompagnati in Questura per gli adempimenti di rito. Successivamente, sono stati eseguiti ulteriori accertamenti nei confronti del presunto spacciatore, tra cui la perquisizione presso il suo domicilio, dove è stata rinvenuta una somma cospicua di denaro, materiale per il confezionamento e altri bilancini di precisione, comprovanti l’attività di spaccio.

Alla luce delle risultanze, il ragazzo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre nella stessa notte, una seconda Pattuglia, mentre transitava su viale Regina Margherita, notava un soggetto extracomunitario che, alla loro vista, si disfaceva di una confezione di cellophane – che successivamente è stato accertato contenere hashish.

Alla richiesta di fermarsi, l’uomo si è dato alla fuga, inseguito da uno degli agenti e da due vigilantes. Dopo diversi metri, il fuggitivo si è dileguato in un vicolo cieco, dove è stato immobilizzato dagli agenti e accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. La sostanza stupefacente e il denaro trovato in suo possesso, segno di una precedente attività di spaccio, sono stati sequestrati. L’uomo è stato arrestato per il reato di spaccio si sostanze stupefacenti e di resistenza a Pubblico Ufficiale, è ora in attesa dell’Udienza di convalida.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato