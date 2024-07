Rimini. Spaccio di stupefacenti: arrestate dai carabinieri tre persone in possesso di cocaina e denaro contante

Ieri, 25 luglio, i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, nell’ambito di un controllo alle strutture ricettive del centro, hanno arrestato due persone di origine albanese e una di origine nordafricana, rispettivamente di 27, 21 e 39 anni.

Durante il controllo nella camera occupata dai tre uomini, i militari hanno scoperto circa 69 grammi di cocaina e 1.300 euro in contante, considerati proventi di precedenti attività di spaccio.

Dopo l’arresto, i tre uomini sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza delle Stazioni di Rimini Principale e Riccione, in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattinata odierna.

“Le attività di prevenzione e repressione continueranno senza sosta – dichiarano dal Comando Provinciale di Rimini – per contrastare qualsiasi forma di illegalità e garantire la sicurezza di cittadini e turisti, anche grazie al personale di rinforzo previsto per questo periodo.”