Rimini. Sport no limits che spettacolo

Scende il sipario sulla due-giorni di SPORT NO LIMITS in collaborazione con Rimini Wellness Off. La manifestazione si è svolta al Parco del Mare di Rimini aggiungendo lustro e qualità sociale alla più ampia Rimini Wellness che ha portato migliaia di appassionati sulla nostra amata Riviera da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2024.

Le condizioni atmosferiche incerte non hanno impedito lo svolgersi dell’intero programma previsto al Parco del Mare che è iniziato nella giornata di venerdì 31 presso il centro Sun Padel Rimini, in prossimità di P.zza Kennedy con il primo successo “famigliare” di Elisa e Mirco Acquarelli nel torneo di “doppio misto” con le coppie formate da un’atleta in carrozzina e uno in piedi.

Nel pomeriggio Massimiliano Manfredi che collabora con “I giovani per i giovani onlus” sostenuta dai Lions Milanesi del distretto 108LB4 e Monica Tartaglione e del Volley Club Cesena hanno divertito pubblico e giocatori mostrando le ampie possibilità del “sitting volley” una vera pallavolo con minime varianti al regolamento, praticabile senza alcun ausilio ed accessibile a tutti.

Una intensa, ma fortunatamente breve grandinata, non ha spaventato i ragazzi dell’ASD Padova Rugby formazione con un ricchissimo palmares di livello nazionale ed europeo che con carrozzine super-rinforzate, che ha dato dimostrazione, insieme a una delegazione del Rimini Rugby, di come anche questo gioco ruvido possa essere comunque praticato da tutti, nessuno escluso.

A conclusione di giornata ha riscosso notevole successo ed attenzione l’esibizione di Onions Baskin Valmarecchia di Santarcangelo, un’attività innovativa inclusiva, completa e coinvolgente che permette a chiunque di esprimere la propria fisicità anche laddove esistano difficoltà fisiche o cognitive di qualsiasi tipo.

Il basket integrato degli “Special Crabs” di Massimiliano Manduchi, educatore – laureato in psicologia – ed allenatore ha aperto le danze della seconda giornata, dimostrando come con un’ attenta pratica tecnica e professionale sia possibile coinvolgere i ragazzi in maniera efficace in un allenamento completo sui fondamentali del basket: palleggio, passaggio e tiro. Ospite d’eccezione l’ex capitano di RBR Tommaso Rinaldi.

Contemporaneamente sotto l’attenta guida tecnica del M° d’arme Paola Caudarella si sono esibiti tre dei quattro atleti disabili dello storico Circolo della Spada di Rimini che fanno regolare attività agonistica in carrozzina nelle gare della Federazione italiana Scherma, attività sviluppata stabilmente da oltre trent’anni e da poco tempo rivolta con alcune varianti anche ai non vedenti.

Il programma atletico agonistico si è concluso come previsto sul Moab Court Playground con la seconda edizione del torneo quadrangolare “Riviera di Rimini” sotto la guida degli arbitri Ferrarini e Guerrini dove Riviera Basket Rimini ha incontrato nella prima semifinale i Delfini 2001 di Montecchio Maggiore (VI) mentre nella seconda semifinale i Bradipi di Bologna hanno affrontato Olympic Basket Verona.

La prima sfida ha visto prevalere Riviera Basket Rimini sui Delfini 2001 con un rotondo 71-37 maturato dal secondo quarto in poi. Top scorer per Rimini un asso pigliatutto: il fuoriclasse argentino Adolfo Berdun, amico di lunga data di Rimini, capitano della Nazionale Argentina che si trovava in riviera per le vacanze e si è offerto di rinforzare i colori biancorossi in questo fine settimana. Vincitore di numerosi titoli italiani in serie A ha accompagnato Riviera Basket in finale con tutto il suo potenziale largamente espresso.

I parziali: 14-15, 25-4, 20-10, 12-8 finale 71-37.

Il tabellino

Riviera Basket Rimini: Berdun 35, Storoni 2, Martinini 4, Acquarelli 4, Ladson 8, Raik Adil 6, Loperfido 10, Di Pietro 2, Rossi, Pozzato.

Delfini 2001 Montecchio M.: Cimarelli 7, Tomasi 5, Scagnoli 19, Farinello 2, Guzzetta 4.

Molto più equilibrata e combattuta la sfida tra i Bradipi di Bologna che hanno avuto la meglio su Olympic Basket Verona per 36 a 32 con un break decisivo nel terzo quarto ed un controllo molto efficace, contenendo il ritorno dei veneti nel finale di gara.

I parziali: 5-6, 13-11, 11-2, 7-13 finale 36-32

Il tabellino

I Bradipi Bologna: Ventura, Forcione 9, Saldutto 2, Mordenti 11, Morrone 6, Ahmethodzic 8.

Olympic Basket Verona: Dal Ben 16, Benati 2, Dal Pozzo, Tomasinsig 6, Bianchi 3, Farinati 3, Marconcini 2.

La sfida tutta veneta per il 3° Posto, andata in scena alle 20:30 tra Delfini 2001 Montecchio M. e Olympic Basket Verona ha visto prevalere questi ultimi per 26-42 capaci di tenere sotto controllo il punteggio per l’intera gara senza lasciare spazio agli avversari.

I parziali: 5-12, 6-13, 8-10, 7-9 finale 26-42

Il tabellino:

Delfini 2001 Montecchio M.: Cimarelli 8, Tomasi 2, Scagnoli 12, Farinello, Guzzetta 4.

Olympic Basket Verona: Dal Ben 14, Benati, Dal Pozzo 4, Tomasinsig 6, Bianchi 4, Farinati 10, Marconcini 4.

Nel gran finale il trofeo Riviera di Rimini è andato a Riviera Basket Rimini per il secondo anno consecutivo e di nuovo contro gli amici, nonché avversari di sempre, de I Bradipi Bologna.

I parziali: 4-13, 11-13, 9-18, 15-10 finale 39-45

Il tabellino:

I Bradipi Bologna: Ventura, Forcione 15, Saldutto, Mordenti 13, Morrone 6, Ahmethodzic 5.

Riviera Basket Rimini: Berdun 26, Storoni 2, Martinini 4, Acquarelli, Ladson 4, Raik Adil 14, Loperfido 4, Di Pietro, Rossi, Pozzato.

È stato sempre il fuoriclasse argentino Berdun a condurre per mano Rimini che ha affondato il colpo nel primo e terzo quarto, contenendo il ritorno dei bolognesi nella seconda frazione e lasciando spazio a tutta la panchina. Sugli scudi Raik Adil con i suoi 14 punti.

Conclusione con piena e doppia soddisfazione per Riviera Basket Rimini che incassa il grande successo dell’intera manifestazione organizzata con tanto impegno e conquista il trofeo più ambito: “il Prosciutto”

Riviera Basket Rimini