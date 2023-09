Rimini. Spostamento rotatoria “Bigno”: chiarimenti dell’assessore Morolli

Sullo spostamento della piccola rotonda all’altezza del ristorante Da Biagio che sta provocando disagi al traffico riminese, arrivano le precisazioni dell’assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini, Mattia Morolli. “Stiamo impegnando per la gestione del traffico quattro agenti della polizia locale – premette – e dopo i problemi iniziali, le cose sono migliorate“. Si tratta comunque di un intervento rapido. “Abbiamo deciso di condensare i lavori da 7 a 3 giorni con uno sforzo importante per l’impresa – spiega l’assessore -. L’obiettivo è concludere per la serata di mercoledì“. Da Morolli arriva anche una risposta a chi auspicava la realizzazione dell’intervento in orario notturno per non incidere sul traffico. “A differenza delle asfaltature – precisa l’assessore – questo tipo di lavori può anche interessare i sottoservizi come luce, acqua e gas e quindi è bene svolgerli negli orari diurni in cui le persone sono meno a casa. E’ un modo per creare meno disagi“.