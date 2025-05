Rimini. Squadra Volanti della Questura: 6241 interventi nel 2023, spesso legati a liti e conflitti

Nel 2023, l’ufficio generale prevenzione e soccorso pubblico e la squadra Volanti della Questura di Rimini hanno svolto un totale di 6241 interventi, di cui il 40% legato a liti e conflitti. Il questore di Rimini, Olimpia Abbate, ha sottolineato che molte di queste liti coinvolgono persone in condizioni di disagio per motivi economici o per dipendenza da sostanze stupefacenti. Sono state aumentate le pattuglie e sperimentati nuovi moduli operativi per il controllo del territorio. Sono state anche messe in atto misure di prevenzione, come fogli di via obbligatori e sorveglianze speciali. L’attività a tutela delle fasce deboli è stata considerata una priorità, con misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile e provvedimenti di allontanamento per soggetti maltrattanti.