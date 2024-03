Rimini. Stalking nei confronti della sua ex insegnante, chiesto il rinvio a giudizio per un 41enne

Chiesto dalla Procura il rinvio a giudizio per un uomo di 41 anni di Rimini, accusato di stalking nei confronti della sua ex insegnante privata di 42enne. L’episodio risale al 2022 dopo la condanna dell’uomo al pagamento delle lezioni ricevute, una decisione che non ha accettato. Da allora, ha iniziato a minacciare e perseguitare l’ex insegnante per strada, sul luogo di lavoro e presso la sua abitazione. La vittima, supportata dalle testimonianze di genitori e datori di lavoro, ha denunciato tutto ai Carabinieri. Il processo è fissato per il 25 settembre davanti al gup Vinicio Cantarini.