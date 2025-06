Rimini, stanotte e domani notte chiusura del casello di Rimini Sud per lavori nella galleria Covignano sull’A14

Nelle notti di mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, dalle 21 alle 5 del mattino, il casello autostradale di Rimini Sud sulla A14 sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona. La sospensione del traffico è necessaria per permettere le operazioni di ispezione e manutenzione all’interno della galleria Covignano, interventi fondamentali per garantire la sicurezza lungo il tratto.

Durante questo periodo, gli automobilisti diretti verso Bologna sono invitati a utilizzare il casello di Rimini Nord, mentre chi viaggia in direzione Ancona può fare riferimento al casello di Riccione come punto di ingresso alternativo. Le indicazioni sono state fornite da Autostrade per l’Italia, che raccomanda di pianificare in anticipo il percorso per evitare disagi.