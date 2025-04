Rimini, Stefania Calesini presenta il suo libro “Fiabe per Principesse e Principi Curiosi” all’Università Aperta

Un pomeriggio dedicato al potere narrativo delle fiabe e alla curiosità dei più piccoli (e non solo). Martedì 29 aprile alle ore 17, presso la sede dell’Università Aperta “Giulietta Masina e Federico Fellini” (via Giuliano da Rimini, 8), si terrà la presentazione del libro “Fiabe per Principesse e Principi Curiosi” della scrittrice Stefania Calesini.

A condurre l’incontro sarà la psicoterapeuta Vittoria Marconi, che dialogherà con l’autrice esplorando i significati psicologici e formativi delle storie contenute nel volume, pensate per stimolare immaginazione e consapevolezza in lettori di tutte le età.

L’evento è a ingresso libero e si inserisce nel programma di appuntamenti culturali promossi dall’Università Aperta di Rimini, sempre attenta a proporre occasioni di confronto tra letteratura, educazione e benessere personale.