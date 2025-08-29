Rimini, stop alla caccia lungo la ciclabile del Marecchia per la stagione 2025/2026

Dal prossimo lunedì 1° settembre scatteranno nuove restrizioni alla caccia lungo il percorso storico-naturalistico del fiume Marecchia. L’ordinanza comunale stabilisce limiti mirati all’attività venatoria per garantire la sicurezza di cittadini, ciclisti e visitatori che frequentano l’area per sport, escursioni e attività didattiche.

Il provvedimento prevede il divieto assoluto di caccia in una fascia di cinquanta metri su entrambi i lati del percorso principale, con l’obbligo di mantenere le armi completamente scariche all’interno di questa zona di protezione. Nelle aree limitrofe, sparare con traiettorie che possano interessare il tracciato è vietato, così come attraversarlo con armi cariche, eliminando rischi per chi fruisce del percorso a scopo ricreativo o naturalistico.

Il tratto interessato va dalla SS 16 fino al confine amministrativo e fa parte della rete ciclabile regionale dell’Emilia-Romagna, nonché dell’itinerario nazionale Bicitalia. Il percorso è molto frequentato da cicloturisti e gruppi scolastici, in particolare nella zona dei bacini dell’ex cava In.Cal. System, nota per il suo ecosistema ricco e variegato.

Le restrizioni resteranno in vigore per l’intera stagione venatoria 2025/2026, dal 1° settembre 2025 al 31 gennaio 2026. La vigilanza sarà affidata ai Carabinieri Forestali, alla Polizia Provinciale e alle Guardie Volontarie.