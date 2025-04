Rimini, stop definitivo al nuovo Mercato Coperto: bocciato il piano da 27?milioni

È caduto l’ambizioso progetto di demolizione e ricostruzione del mercato coperto, dal valore complessivo di 27?milioni, che la società Renco Valore Spa aveva scommesso di realizzare. La Conferenza dei servizi ha rifiutato la proposta, evidenziando limiti tecnici e vincoli amministrativi insuperabili.

In particolare, i pareri negativi hanno segnalato incompatibilità con il piano paesaggistico, irregolarità nelle analisi di impatto ambientale e contrasti con le norme edilizie vigenti. Le conseguenze sono state nette: nessuna autorizzazione, nessuna deroga e la fine di un percorso avviato con grandi aspettative.

Immediata la risposta del Comune, che dal 1° gennaio ha assunto direttamente la gestione quotidiana del mercato. Sono già in corso opere di revisione degli impianti, manutenzioni straordinarie sui padiglioni e interventi di sicurezza per non interrompere l’attività degli ambulanti.

Intanto Renco Valore Spa ha richiesto un incontro chiarificatore, ma l’Amministrazione punta a nuove collaborazioni: incontri con commercianti, tavoli tecnici e un concorso di idee per disegnare un restyling sostenibile e compatibile con il centro storico.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il mercato coperto in un punto di riferimento per residenti e turisti, con spazi flessibili, eventi a tema e aree dedicate alla socialità. La delibera stabilirà le scadenze e le prossime tappe, mentre si valutano finanziamenti pubblici e privati per un intervento su misura.

Fino ad allora, il mercato rimarrà aperto sotto la supervisione comunale, con la garanzia di continuità lavorativa per gli operatori e servizi di assistenza agli utenti.