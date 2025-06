Rimini. Storia, arte e tradizione marinara. Tutte le proposte del weekend per scoprire le bellezze della città

Rimini si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti che permettono di scoprire le sue radici storiche, artistiche e marinare. Questo weekend è infatti l’occasione per esplorare la Rimini più autentica, tra percorsi culturali in centro storico, esposizioni e la vivace Festa della Marineria al porto. Nel fine settimana, infatti, il porto di Rimini è teatro della Festa della Marineria con Vele al terzo, un evento dedicato alla tradizione dell’antica marineria locale. Le vele colorate delle barche storiche della Riviera Romagnola sono protagoniste di esposizioni e visite guidate gratuite. Chiunque fosse interessato può presentarsi alle imbarcazioni dove gli equipaggi risponderanno a domande e curiosità e illustreranno le barche storiche. Nel pomeriggio di sabato ci saranno anche laboratori per bambini, mentre domenica una veleggiata aperta a tutti condurrà lungo la costa, rendendo viva e tangibile la passione per il mare e la storia marinara della zona.

La città offre un programma variegato che spazia dalle visite guidate nel cuore del centro storico, con Le Meraviglie di Rimini, organizzate da VisitRimini, che conducono i partecipanti in un viaggio attraverso secoli di storia, dalla Rimini romana a quella del cinema e della cultura contemporanea, con tappe nei luoghi simbolo della città.

Per un’esperienza completa, si ricorda che i musei di Rimini sono aperti dal martedì alla domenica e nei giorni festivi, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Il lunedì non festivo osservano la chiusura. In particolare, Castel Simondo, sede del Fellini Museum, segue gli stessi orari (10:00-13:00 e 16:00-19:00), mentre il Palazzo del Fulgor è visitabile dalle 11:00 alle 17:00, anch’esso chiuso il lunedì non festivo. Per le serate estive, dal 25 giugno al 29 agosto, i musei estenderanno l’apertura anche il mercoledì e il venerdì dalle 21:00 alle 23:00.

Gli uffici informazioni turistici (IAT) sono a disposizione in diversi punti della città per fornire indicazioni e suggerimenti a chi desidera visitare la città. Lo IAT Fellini (zona mare Grand Hotel) e lo IAT presente alla Stazione ferroviaria osservano orari prolungati: dal lunedì al venerdì sono aperti dalle 9:00 alle 17:30, mentre il sabato e la domenica l’orario è dalle 9:00 alle 15:00. Il nuovo ufficio nel centro storico (Corso d’Augusto 152) è aperto dal mercoledì alla domenica, dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:30. Infine, per chi si trova a Viserba, l’ufficio locale è operativo da venerdì a lunedì, dalle 8:30 alle 14:30.

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it

Comune di Rimini