Rimini, straniero minaccia con un coltello a serramanico un “vigilantes”: “Oggi sarà il tuo ultimo giorno di lavoro…”. Arrestato dalla Polizia

Un cittadino stgraniero è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato di Rimini dopo aver minacciato con un coltello un addetto alla vigilanza di un centro commerciale in Viale Vespucci.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’addetto alla vigilanza aveva notato un uomo in stato di agitazione che lo seguiva e gli rivolgeva minacce verbali. Dopo essere uscito dal negozio, l’uomo è rientrato brandendo un coltello a serramanico e pronunciando frasi minacciose, tra cui “oggi sarà il tuo ultimo giorno di lavoro”.

L’intervento tempestivo della volante ha permesso di bloccare l’uomo, disarmarlo e riportare la situazione sotto controllo. Accompagnato in Questura, è stato fotosegnalato e sottoposto agli accertamenti di rito.

Dai controlli è emerso che l’arrestato, uno straniero con numerosi precedenti penali, tra cui oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, era inoltre destinatario di un foglio di via dal Comune di Milano. Per questi motivi, è stato tratto in arresto per porto di arma non autorizzato e denunciato per minacce aggravate.

L’uomo è stato sottoposto a rito direttissimo nella mattinata odierna.

La Questura ricorda che, secondo la legge, l’arrestato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.