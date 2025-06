Rimini. Studente etiope ammesso all’università, ma il visto viene negato

Un giovane etiope, che avrebbe dovuto iscriversi al corso di laurea in inglese “Economics of Tourism and Cities” presso il campus di Rimini dell’Università di Bologna, non potrà recarsi in Italia per motivi legati al visto. La sua domanda è stata infatti respinta dall’ambasciata italiana ad Addis Abeba.

Lo studente si era appoggiato come garante al compagno della sorella, che vive in Italia e ha dichiarato un reddito annuo lordo vicino ai 30.000 euro e un deposito bancario superiore a 14.000 euro. Tuttavia, secondo il Ministero degli Esteri e il TAR, queste garanzie economiche non sono risultate sufficienti, e il rapporto tra sponsor e studente è stato giudicato troppo debole per concedere il visto.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la decisione dell’ambasciata, sottolineando l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nel valutare le domande di visto. Il ricorso presentato dallo studente è stato rigettato, anche se il tribunale ha disposto la compensazione delle spese legali, riconoscendo la particolarità del caso.