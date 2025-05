Rimini. Subito progetto e cronoprogramma per anfiteatro romano, sopralluogo Ceccarelli, Morrone e Soprintendenza

Rimini, 5 mag. “Dopo anni e anni di stop and go e di infinite discussioni è ora di risolvere il ‘caso’ dell’anfiteatro romano di Rimini, rendendolo fruibile attraverso nuovi scavi archeologici arricchendo così la città di un lascito storico di notevole valore anche per la sua imponente dimensione”.

Questa in sintesi la ragione del sopralluogo di oggi pomeriggio, 5 maggio 2025, nel sito dell’anfiteatro romano del consigliere comunale Enzo Ceccarelli e del deputato Jacopo Morrone, entrambi della Lega, accompagnati dalla dottoressa Federica Gonzato dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

“Le varie amministrazioni riminesi succedutesi fin dal dopoguerra – commentano Ceccarelli e Morrone – hanno sottovalutato l’importanza di questo sito archeologico pur promettendo a più riprese di mettervi mano. Il fatto è che dopo la fine del conflitto sopra la struttura romana, bombardata e depredata, nonostante il vincolo archeologico, è stato costruito un asilo che avrebbe dovuto essere temporaneo mentre, a un settantennio di distanza, è ancora in funzione. Gli studi eseguiti da archeologi e storici ci confermano che i ruderi dell’anfiteatro ora in vista non sono che una minima parte di quello che c’è sotto terra. Di qui, l’esigenza di spostare in luogo più idoneo l’asilo e poi procedere a uno scavo scientifico dell’area. Le risorse ci sono, basta un atto di volontà dell’amministrazione comunale che, tuttavia, ancora latita come non fosse evidente che ritrovamenti archeologici rilevanti stimolano turismo, economia e, soprattutto, la crescita culturale di una comunità”.

Morrone, in particolare, ha sollecitato un “cronoprogramma” delle attività: “proponiamo l’istituzione di un Tavolo di progetto dove mettere assieme amministrazione, tecnici e parti politiche che, da un lato, garantisca al più presto la realizzazione di una struttura più moderna per accogliere l’asilo e, dall’altra, organizzi uno schema anche temporale degli scavi archeologici”.

