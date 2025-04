Rimini. Suicidio mamma e bimbo in via delle Piante: le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad

In questo momento di profondo dolore, in cui le parole sembrano non essere sufficienti, il sindaco Jamil Sadegholvaad si unisce alla comunità riminese nel cercare conforto per i familiari della mamma e del suo piccolo. Con delicatezza e tenerezza, siamo tutti uniti nel sostegno e nell’affetto per coloro che stanno vivendo questa tragica situazione.

“Non posso neanche lontanamente immaginare il peso del vostro dolore in questa tragica circostanza. Permettetemi soltanto di condividervi la mia vicinanza e partecipazione e lo faccio anche a nome e per conto di tutta la comunità di Rimini. Vorrei che il mio abbraccio giungesse a portarvi consolazione e conforto ma l’unica verità che deve sostenervi è che tutto quello che è stato resterà per sempre nei vostri cuori.

Con sincero dolore e affetto

Jamil Sadegholaad“