Rimini sul web: +6% gli utenti del portale istituzionale, +7% per il portale turistico

Informazioni sui servizi anagrafici (cambio residenza, carta identità elettronica CIE, certificazioni), sui permessi di accesso alla Ztl, sui servizi per l’infanzia, sugli eventi e le cose da fare a Rimini: sono questi i contenuti più ricercati sul sito del Comune di Rimini www.comune.rimini.it e sul portale turistico www.riminiturismo.it nei primi 8 mesi del 2023.

Oltre 1 milione e 840mila gli utenti che hanno visitato i portali del Comune di Rimini in cerca di servizi e di informazioni turistiche, confermandosi importante strumento di informazione e partecipazione, porta d’accesso virtuale alla città.

Il sito istituzionale, www.comune.rimini.it, nei primi otto mesi del 2023 ha visto un incremento del 6% di accessi rispetto il precedente anno, con oltre 1 milione e 160 mila visite, per un totale di oltre 2 milioni 930mila pagine.

Importante strumento di informazione e promozione, si è dimostrato anche il sito del turismo. Oltre 680mila sono state le visite nei primi 8 mesi del 2023, finalizzate ad ottenere spunti ed organizzare le proprie vacanze, con un incremento di quasi il 7% rispetto l’anno precedente e di quasi il 23% rispetto al 2019 (pre-covid), in totale sono state oltre un milione e centomila le pagine totali visualizzate nel corso della prima parte del 2023.

Servizi ed informazioni a cui gli utenti sono stati accompagnati h24 e sette giorni su sette grazie a due assistenti digitali, il “Rimini chatbot” presente sul portale istituzionale e quello che ha debuttato anche sul sito turistico per fornire supporto ed indicazioni anche quando gli uffici ‘fisici’ sono chiusi.

Il Chatbot del sito istituzionale ha accolto sino ad oggi le richieste di circa 34mila utenti, in aumento del 5,22% rispetto al precedente anno e che hanno riguardato soprattutto il “Rilascio certificazioni anagrafiche” con 617 richieste, il “Cambio di residenza e popolazione temporanea” con 295 richieste, “Permessi di accesso zona traffico limitato (ZTL)” con 374, ed il “Rilascio carta d’identità elettronica CIE” con 271 richieste effettuate. Nel 95% delle interazioni l’assistente digitale è riuscito a fornire un supporto all’utenza, risultato che è stato possibile grazie al costante lavoro di “addestramento” del software portato avanti dagli uffici comunali. L’assistente virtuale turistico ha aiutato quasi 10mila visitatori indirizzandoli con successo, in oltre il 95% dei casi, fra le sezioni più cliccate del portale: eventi, come arrivare e cosa vedere.

Comune di Rimini