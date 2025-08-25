Rimini, Tajani al Meeting riceve il CSIR: discussioni aperte su frontalieri e riforma fiscale sammarinese

Nell’ambito del Meeting di Rimini, una delegazione del Comitato Sindacale Interregionale (CSIR) ha avuto un colloquio con il Ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, per discutere le principali questioni legate al frontalierato.

Al centro dell’incontro è stata la problematica della doppia tassazione sulle pensioni degli ex lavoratori italiani a San Marino. Il Ministro era già a conoscenza della questione e aveva recentemente interagito direttamente con il Governo sammarinese, mostrando un concreto interesse. Durante il colloquio, il CSIR ha inoltre illustrato altri dossier aperti, tra cui il mancato riconoscimento della legge 104 per i lavoratori oltre confine e le possibili ricadute della riforma fiscale prevista a San Marino, che preoccupa i frontalieri per l’impatto sulle buste paga.

Secondo il Comitato, Tajani ha dimostrato attenzione e disponibilità, confermando la conoscenza dei temi e mostrando apertura al dialogo. L’incontro è stato valutato come molto favorevole e proficuo, con l’auspicio che le questioni sollevate possano trovare una rapida soluzione.