Rimini. Tanti i cantieri in essere nella zona sopra la Statale 16 per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro

Sono diversi i cantieri in corso nell’area sopra la Statale 16 finalizzati a riqualificare e conferire un volto più moderno a questa zona del territorio di Rimini, comunemente conosciuta anche come ‘forese’. Un mix di interventi che vanno dalla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale all’implementazione del sistema di videosorveglianza per un investimento complessivo (considerando i cantieri già avviati) di oltre 4 milioni di euro.

In particolare, il lavoro più consistente, pari a circa 2,5 milioni di euro, riguarda la sistemazione dei marciapiedi situati in via Montescudo e l’ampliamento del parcheggio in via Coriano rientrante in quella serie di operazioni che porteranno al definitivo superamento dei ‘buchi neri’ della SS 16, ovvero i semafori all’intersezione con via Coriano e con la Consolare Rimini-San Marino.

Di pari passo, prosegue il cantiere per la realizzazione dell’attraversamento del torrente Ausa per il ripristino della connessione ciclopedonale tra la via Barattona e la via Montescudo (250 mila euro) volto a favorire la mobilità sostenibile in aree che presentano peculiarità naturalistiche e ambientali tipiche dei corsi d’acqua.

In parallelo, in programma, anche due cantieri rientranti nell’ambito dei finanziamenti del Commissario straordinario dedicati al ripristino della viabilità danneggiata dall’evento alluvionale che lo scorso maggio ha interessato le terre della Romagna. All’interno di questo quadro plurale di interventi, sono giù partite le prime cantierizzazioni per l’intervento più ingente (1 milione di euro) finalizzato alla messa in sicurezza di Via Marignano con opere strutturali di consolidamento della sezione stradale, con conseguente modifica e messa in sicurezza dell’innesto stradale tra la Strada Vicinale del Tario e via Marignano. Contestualmente, è in fase di attuazione anche la messa in sicurezza di alcuni manufatti di attraversamento stradali ubicati in via Consorziale e in via del Poggio, così come quelli per migliorare il deflusso delle acque di versante in via Buonanotte (importo totale di 110 mila euro).

Al centro di questo piano di lavori nelle zone sopra la Statale anche il potenziamento del sistema di videosorveglianza della rotatoria Valentini (130 mila euro) e della rotatoria di via Montescudo (85 mila euro) che ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle forze dell’ordine e della polizia locale una strumentazione tecnologicamente all’avanguardia e innovativa a supporto della sicurezza urbana.