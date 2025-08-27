Rimini, Tecna annuncia le date dell’edizione 2026: dal 22 al 25 settembre alla Fiera

Italian Exhibition Group, in collaborazione con Acimac, ha ufficializzato le date della 29esima edizione di Tecna, il salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per la ceramica e le superfici: l’evento si terrà da martedì 22 a venerdì 25 settembre 2026 nei padiglioni del quartiere fieristico di Rimini.

Tecna conferma così il suo ruolo di appuntamento biennale irrinunciabile per il settore, offrendo una panoramica completa sull’innovazione tecnologica in grado di progettare, produrre e decorare la ceramica del futuro. La fiera si colloca, come da tradizione, nello slot temporale della surface week, momento in cui l’Italia accoglie migliaia di buyer internazionali in visita alle principali fiere dedicate al mondo delle superfici, tra cui Cersaie e Marmomac.

L’edizione 2026 ripartirà dal successo dell’evento 2024, che ha registrato una superficie espositiva di 70.000 metri quadrati con 350 espositori, comprendenti i principali produttori mondiali di impianti e linee per l’industria ceramica e delle superfici. L’incoming ha visto la partecipazione di oltre 18.000 visitatori provenienti da più di 100 Paesi, accompagnati da un panel di eventi dedicati ai temi di attualità industriale. Tecna si conferma inoltre la fiera di riferimento per il distretto ceramico italiano, leader a livello mondiale, offrendo così una vetrina privilegiata per il made in Italy.

I visitatori potranno scoprire tutte le ultime soluzioni tecnologiche per l’intera filiera, dalla gestione delle materie prime alla decorazione digitale delle superfici ceramiche. In preparazione all’edizione 2026, si intensificherà la campagna promozionale internazionale di Tecna attraverso fiere di settore e convegni.

Il prossimo appuntamento con l’organizzazione sarà già al Cersaie, dal 22 al 26 settembre, dove lo stand di Tecna sarà allestito presso il Centro Servizi per accogliere operatori e visitatori interessati alle novità del settore.