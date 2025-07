Rimini, temporale del pomeriggio di ieri provoca divieti di balneazione: stop in varie zone della costa fino a stamattina

A causa del violento temporale che ha colpito il riminese nel pomeriggio di ieri, diverse aree del litorale sono state soggette a divieti temporanei di balneazione, entrati in vigore nel tardo pomeriggio e ancora validi fino alla mattinata di oggi, lunedì 7 luglio.

Il provvedimento è scattato intorno alle 16 in seguito alle intense precipitazioni, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica in attesa dei controlli sulla qualità delle acque. Le zone interessate, distribuite lungo vari tratti del litorale, includono:

A Rimini: Torre Pedrera–Brancona, Bellariva Colonnella 1 e Colonnella 2, Rivazzurra Rodella e Miramare Rio Asse Nord.

A Riccione: Rio Asse Sud.

A Cattolica: il tratto nei pressi di viale Fiume.

I divieti, disposti in automatico in seguito agli scarichi di acque meteoriche, hanno una durata di 18 ore e rientreranno in mattinata, salvo diverse disposizioni.

Situazioni come questa, pur temporanee, sono ormai frequenti dopo eventi meteorologici intensi, soprattutto in zone soggette a sversamenti dopo piogge abbondanti. Le autorità sanitarie e ambientali monitorano costantemente la qualità delle acque, con l’obiettivo di garantire una pronta riapertura alla balneazione in condizioni di sicurezza.

La situazione aggiornata in tempo reale dal sito di ARPAE: clicca qui