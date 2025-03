Rimini. Tenta di vendere sostanze stupefacenti agli agenti della Polizia Locale in borghese

Nella giornata di ieri un ragazzo, classe ‘95, è stato arrestato per aver provato a vendere della droga agli agenti della Polizia Locale in borghese. L’episodio si è verificato nel corso della serata di giovedì, durante un’usuale operazione di controllo da parte degli agenti della squadra giudiziaria sul lungomare, nella zona di Marina Centro. È lì che un ragazzo si è avvicinato al personale della Municipale chiedendo loro se fossero interessati ad acquistare del “fumo”. Partita dunque la perquisizione, oltre all’hashish, è stato trovato uno specchietto da borsetta contenente una sostanza polverosa bianca e del materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Inoltre, sono state rinvenute anche tre dosi di eroina nascoste dentro un accendino zip.

Il giovane è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di tentato spaccio a pubblico ufficiale e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Adesso è in attesa di comparire davanti al GIP del Tribunale di Rimini per la convalida.

Comune di Rimini