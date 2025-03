Rimini. Tentata truffa telefonica ad un’anziana, ma la donna è diffidente e scatta la denuncia

Tentata truffa telefonica a danno di una anziana di 89 anni a Rimini: questa mattina l’anziana è stata contattata telefonicamente da una persona che le ha parlato del presunto ricovero in ospedale della nipote e della necessità urgente di reperire del denaro per pagarle le cure urgentemente. Secondo quanto riferito durante la chiamata, la nipote era in ospedale assistita dalla madre, una delle sorelle dell’anziana. La donna però si è insospettita e ha interrotto la telefonata, contattando subito l’altra sorella per avere conferma che si trattava di una truffa. Dopo aver ottenuto conferma, è stata fatta immediatamente una denuncia ai Carabinieri.