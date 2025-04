Rimini, torna “Burraco con il cuore”: carte, solidarietà e sorrisi al Centro I Malatesta

Una domenica pomeriggio all’insegna del gioco, dell’incontro e, soprattutto, della solidarietà. Il 6 aprile, a partire dalle 15:30, gli spazi del Centro Commerciale I Malatesta di Rimini ospiteranno una nuova edizione di “Burraco con il cuore è più bello”, l’iniziativa benefica che da anni unisce passione per il celebre gioco di carte e impegno sociale.

A promuovere l’evento è la signora Liana Berti, storica organizzatrice del torneo, in collaborazione con la direzione del Centro. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’associazione Pang’onopang’ono OdV, guidata da Rudy Bernabini, volontario riminese da tempo impegnato in progetti di supporto all’infanzia e alle fasce più fragili della popolazione in Bangladesh.

Un torneo dal valore doppio: quello del divertimento tra appassionati e quello concreto dell’aiuto a chi vive in situazioni di estremo bisogno. La partecipazione è aperta a tutti, con una quota di iscrizione simbolica di 12 euro. A fine giornata, per ringraziare i partecipanti, il Centro I Malatesta offrirà un aperitivo con buffet.

“Crediamo fortemente nel valore della solidarietà – ha dichiarato Silvano Morini, direttore del Centro – e iniziative come questa rappresentano perfettamente il nostro spirito: essere un punto di riferimento per la comunità, non solo sul piano commerciale, ma anche umano”.

Le iscrizioni sono già aperte e resteranno attive fino al giorno stesso del torneo. Per chi desidera unire il piacere del gioco a un gesto concreto di solidarietà, questa è l’occasione giusta.

Contatti per iscrizioni e informazioni:

Liana – 339 3331399

Gilberto – 348 9350355