Rimini, torna il Festival dei Piccoli: nel weekend giochi, laboratori e sport alla spiaggia di Riminiterme

La spiaggia diventa un grande parco giochi a cielo aperto: sabato 20 e domenica 21 settembre torna alla BlueBeach di Riminiterme la quinta edizione del Festival dei Piccoli, due giornate dedicate ai bambini dai 3 ai 12 anni e alle loro famiglie.

Organizzato dalla SMArt Academy Aps con il patrocinio del Comune di Rimini, il festival proporrà attività sportive, laboratori creativi, giochi e momenti educativi dalle 10:00 alle 18:00.

“Non sarà solo un’occasione per divertirsi, ma anche un’opportunità per condividere, un modo per apprendere rapportandosi con gli altri bambini” spiegano gli organizzatori. “Nel rispetto di questi valori poniamo la massima attenzione alle regole comuni e lavoreremo come ogni anno affinché l’esperienza rappresenti un momento piacevole, sereno e costruttivo.”

Dal calcetto ai Pokémon, fino agli aquiloni e alla pizza fatta in casa

Il programma prevede tornei di calcetto e di carte Pokémon, laboratori creativi come la costruzione di un aquilone o l’impasto della pizza, lezioni di fumetto, uncinetto e momenti di lettura. Non mancheranno sport come scherma, ginnastica ritmica e frisbee.

Tra le proposte più originali anche le lezioni di tessuti aerei a cura della scuola di danza No Gravity Yoga (sabato e domenica dalle 10 alle 12), il laboratorio di osservazione astronomica con l’associazione Star Dus (domenica per tutta la giornata) e quello di costruzione di orologi (sabato dalle 10 alle 14). In programma anche la merenda davanti ad alcuni dei migliori cortometraggi d’animazione.

Un festival cresciuto insieme alla città

La SMArt Academy Aps, organizzatrice anche dell’Amarcort Film Festival, ha voluto creare un evento che fosse occasione di crescita e di socialità, legato al filo conduttore della creatività. La scelta dello spazio di Riminiterme mira a coniugare la scoperta con la condivisione in un ambiente naturale e informale.

Informazioni e accesso

La partecipazione è riservata ai bambini muniti di braccialetto d’ingresso, da ritirare allo stand accoglienza, e sarà sempre necessaria la presenza di un accompagnatore adulto. È possibile anche pranzare presso il bar della spiaggia.

L’ingresso al Festival è a offerta libera.