Rimini. Torna “La Marecchia Sailing Cup” e Rossopomodoro “sbarca” in spiaggia con i nuovi gadget dell’estate

Torna “La Marecchia Sailing Cup” e Rossopomodoro “sbarca” in spiaggia con i nuovi gadget dell’estate: “Siamo pronti a sfidare le onde dell’Adriatico per il periodo più caldo della stagione. I palloni a spicchi, in stile Anni Sessanta, sono andati letteralmente a ruba”.

“Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia e stesso mare. E come l’anno scorso sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano lontano…” .

Era il 1963 quando Piero Focaccia lanciava dai jukebox d’Italia quello che, di lì a poco, sarebbe diventato uno dei successi più ballati e ascoltati degli Anni Sessanta.

Così, ispirandosi alla vita balneare di quell’epoca, Rossopomodoro la Bottega ripropone, in perfetto stile revival, i mitici palloni a spicchi che ogni bambino desiderava.

“Abbiamo recuperato – dice Luca Romano, titolare e gestore, assieme alla sorella Gioia, dei due locali Rossopomodoro riminesi –, un giocattolo tra i più simbolici e iconici della nostra Riviera: il pallone a spicchi in versione Anni Sessanta realizzato grazie alla collaborazione di Almar, nella persona di Filippo Minni: è andato letteralmente a ruba… Bruciati in pochi giorni! Abbinandolo al marchio Rossopomodoro che campeggia pure sui pedalò e le t-shirt del Rental Pedal Boat del Bagno 19, ci siamo voluti preparare a un altro importante evento dell’anno: il ritorno della Marecchia Sailing Cup – edizione 2024 – in programma il prossimo 3 agosto, con partenza della spiaggia libera di San Giuliano e l’arrivo sulla spiaggia libera di Rivabella.

Della regata amatoriale più agonistica e sborona di sempre – saremo presenti al villaggio della Marecchia Sailing Cup anche i giorni precedenti la gara, proponendo le sfiziosità, le pizze e le specialità dal nuovo menù estivo – torniamo a essere ancora protagonisti nella veste di partner-sponsor… Chissà, magari nel 2025 metteremo in acqua un’imbarcazione tutta nostra, con un equipaggio scelto tra gli amici e colleghi di lavoro: armati di pala e remi pizzaiolo style”.

“Altra novità di quest’estate – commenta Angelo Ianniello, nuovo manager e storico pizzaiolo del team – è la menzione de la Bottega in alcune guida turistiche dedicate al food: una menzione speciale viene riservata al fritto di mare da passeggio (calamari e zucchine), molto apprezzato dagli stranieri; e al nuovo impasto alla crusca, preparato con Birra Peroni Nastro Azzurro e farina di grano tenero tipo 1. Dal sapore rustico e dal profumo intenso, quest’impasto dona alle nostre pizze quel tocco in più che altri non hanno: esperti e gourmet se ne sono subito accorti. È da provare assolutamente con la Pizza alla Nerano (o Neranese) arricchita da zucchine fritte, pancetta, fonduta di mozzarella di bufala e scaglie di grana”.