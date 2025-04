Rimini. Tornano le visite al Faro. Tutte le passeggiate culturali del primo weekend di aprile

Il primo week-end di aprile Rimini propone occasioni che invitano a scoprire la storia e i segreti della città e del suo mare. A partire dall’atteso ritorno delle visite al faro: sabato 5 aprile appuntamento in piazzale Boscovich, nei pressi dell’ancora, da dove i partecipanti potranno iniziare la visita guidata al faro di Rimini e al porto canale. Questa esperienza, organizzata da Visit Rimini, si propone di raccontare la storia d’amore tra la città e il suo ambiente marino attraverso aneddoti e testimonianze. La guida accompagnerà i visitatori in un viaggio tra tradizioni marinare e la storia balneare della zona, culminando con la visita al faro, un simbolo di sicurezza e guida per i naviganti da oltre due secoli. La visita sarà riproposta il 26 aprile.

Domenica 6 aprile, il primo appuntamento nella mattinata è al Fellini Museum, situato nel centro storico di Rimini. Qui, i visitatori potranno esplorare Castel Sismondo, che ospita un museo dedicato al celebre regista Federico Fellini, in un percorso tra installazioni multimediali e suggestive ricostruzioni, che invita a immergersi nei mondi fantastici dei suoi film, come La dolce vita e Amarcord. Un’altra proposta è quella della visita al Teatro Galli, il teatro ottocentesco, capolavoro neoclassico di Luigi Poletti, da poco ricostruito.

Nel pomeriggio, si svolgeranno due visite guidate parallele che svelano aspetti inediti della città. La prima, L’itinerario esoterico di Rimini, condotta da Arte e Musei Italia, che porterà i partecipanti a esplorare luoghi come la cappella dei pianeti nel Tempio Malatestiano e l’orologio astronomico di Piazza Tre Martiri. L’altra visita, Rimini Noire, organizzata da Emilia Romagna in Tour, propone un percorso tra i misteri e le storie oscure del passato, all’ombra di celebri monumenti.

Venerdì 4 aprile, al termine del convegno sul rapporto famiglia-turismo a cura della Diocesi di Rimini (ore 18 Sala Manzoni, via IV novembre 37), è previsto un breve pellegrinaggio giubilare presso la Basilica Cattedrale, il maestoso Tempio Malatestiano, durante il quale i partecipanti avranno l’opportunità di visitare le reliquie di San Nicola, guidati dal Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi.

A completare l’offerta culturale, diverse mostre:

Al Palazzo del Fulgor la mostra “Sudari di cinema” con le opere pittoriche e grafiche di David Parenti dedicate al mondo della Settima Arte. Sempre al Palazzo del Fulgor è inoltre prorogata fino al 21 aprile, la mostra che omaggia Federico Fellini attraverso 27 disegni inediti appartenuti a Danilo Donati, uno dei più celebri costumisti del cinema italiano.

Sempre al Fellini Museum ma nella sede di Castel Sismondo la mostra “Un Secolo d’Azzurro“: propone un’affascinante panoramica sulla storia della nazionale italiana di calcio, attraverso una vasta collezione di cimeli, trofei e documenti storici, i visitatori potranno ripercorrere oltre cento anni di successi e momenti iconici del calcio italiano. Un’esperienza interattiva che unisce sport e cultura.

Museo della Città ospita die mostre: “Il Muro Giallo“, una esposizione fotografica di Dino Morri, focalizzata sul “Muro Giallo” del porto di Rimini, un luogo iconico immortalato nelle opere di Fellini e Zurlini. Morri esplorerà attraverso le sue fotografie le emozioni e le dinamiche di vita che caratterizzano questo spazio. E poi la mostra “Future in the past” che esplora oltre trent’anni di attività della compagnia Motus attraverso un archivio multimediale, offrendo una visione unica della storia della compagnia tramite video, audio, testi e fotografie.

VISITE GUIDATE

venerdì 4 aprile 2025

Tempio Malatestiano, via IV novembre, 37 – Rimini

Famiglia e Turismo. Motivazioni, aspettative e bisogni

Orario: dalle 18. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/DiocesidiRimini/

sabato 5 aprile 2025

Rimini, Largo Boscovich – vicino all’ancora (punto di ritrovo)

Visita guidata al faro di Rimini e al suo porto canale

Visita guidata a cura di Visit Rimini

La storia d’amore tra la città ed il suo ambiente privilegiato: quello marino. Alla scoperta dei luoghi più magici e romantici del porto-canale riminese. Storie, racconti, testimonianze in compagnia di una guida, a cavallo fra tradizioni marinare e storia balneare. Ultima, magica tappa, il FARO, due secoli e mezzo di vita in nome della sicurezza dei naviganti, punto di avvistamento e di unione tra cielo, terra, mare.

Sarà presente Vincenzo, il guardiano del faro. Prenotazione obbligatoria sul sito di riferimento

Ore 10. Ingresso a pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com

domenica 6 aprile 2025

Fellini Museum, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 11.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

domenica 6 aprile 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Ore 11. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa.

Per partecipare è necessario prenotare: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

La visita generalmente ha un costo di 5 euro a persona. Bambini fino a 6 anni gratis.

domenica 6 aprile 2025

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

L’itinerario esoterico di Rimini

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

C’è un lato di Rimini mistico e segreto che nasconde gelosamente significati che aspettano di essere svelati. Con questo itinerario si andrà alla scoperta degli insegnamenti esoterici dentro la cappella dei pianeti nel Tempio Malatestiano, si osserverà l’orologio astronomico di Piazza Tre Martiri e ci si immergerà nella storia dei Cavalieri di Malta presenti a Rimini durante il Medioevo.

Ore 15 Partecipazione a pagamento https://arteemusei.com/visita-guidata/l-itinerario-esoterico-di-rimini

domenica 6 aprile 2025

Piazza Malatesta (Circo Amarcord) – Rimini centro storico

Rimini Noire: un tour nella cronaca nera del passato

Visita guidata a cura di Emilia Romagna in Tour

Esiste una Rimini noire? Eccome se esiste! Percorrendo le intricate vie del centro storico si va alla scoperta dei più efferati omicidi ed ingarbugliati intrighi che si sono consumati all’ombra delle facciate più recondite dei monumenti della città.

Rivolgendo lo sguardo e i passi all’alcova d’amore e sangue dei danteschi e dannunziani Paolo e Francesca, ci si sposterà verso il luogo che istigò e produsse la scandalosa fuga di Carlo Goldoni, proseguendo sulle impalpabili orme dei cavalieri templari, indagando il luogo che valse a Sigismondo la condanna per eresia e molto altro ancora.

Punto di ritrovo: alla panca circolare “Circo Amarcord” in Piazza Malatesta. Durata del tour: 1h e 30 minuti. La visite guidata è condotta da guide turistiche con patentino.

Ore 15.30 Partecipazione a pagamento. Info: 353 466 0340 www.emilia-romagna-intour.com

MOSTRE

prorogata fino a al 21 aprile 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati

In mostra 27 disegni di Fellini (20 su carta e 7, particolarmente originali e rari, su tovaglioli) risalenti agli anni Settanta appartenuti a Danilo Donati, uno dei grandi costumisti e scenografi del cinema italiano, vincitore di un premio Oscar per i costumi del film ‘Il Casanova’ di Federico Fellini esposti al Fellini Museum insieme a quelli di Roma. Oltre ai disegni, infatti, sono in esposizione temporanea alcuni di quei costumi da Oscar firmati da Donati, tra cui quelli del Doge e di una dama nella sequenza di apertura del Carnevale veneziano, il mantello nero di Casanova, di cui quest’anno ricorrono i 300 anni della nascita, la giubba da ufficiale dell’esercito di Henriette, la sola donna di cui il seduttore si innamorò.

Orario: da martedì a domenica dalle 11 alle 17; lunedì chiuso Ingresso a pagamento

Info: 0541 793781 https://fellinimuseum.it

fino a domenica 8 giugno 2025

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Sudari di cinema. Fellini – Pasolini – De Sica &… mostra di David Parenti

Una mostra di opere pittoriche e grafiche di David Parenti dedicate al mondo della Settima Arte attorno al ciclo su Federico Fellini e su Pier Paolo Pasolini, in occasione del 50° anniversario dalla scomparsa del poeta, scrittore e intellettuale, esponente della cultura italiana del Novecento. Al centro della ricerca di Parenti vi sono i Ritratti, a matita su carta, cartoncino o tavola, dei registi e degli attori protagonisti del cinema italiano del XX secolo, studiati e indagati con accurate ricerche storiche-documentarie e fotografiche e reinterpretati attraverso il tempo lungo e lo scavo in profondità del suo segno. La mostra è cofinanziata dal progetto Europeo REELUn viaggio cinematografico tra Italia e Croazia appartiene al programma dell’Unione Europea Interreg Italia- Croazia, a cui partecipa il comune di Rimini come Partner.

Orario: Inaugurazione venerdì 28 marzo ore 17.00; orario apertura: da martedì a domenica 11.00 -17.00

Ingresso a pagamento Info: 0541 793781 https://fellinimuseum.it/parenti/

fino a martedì 15 aprile 2025

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Il Muro Giallo

La mostra fotografica dal titolo “Il Muro Giallo”rappresenta un’occasione per esplorare un luogo amato da riminesi e ospiti della città, reso immortale dalle pellicole di Federico Fellini e di Valerio Zurlini. Il progetto del fotografo Dino Morri attraverso il “Muro Giallo” del porto di Rimini intende raccontare emozioni, riflessioni e paesaggi unici. La mostra raccoglie una serie di scatti che l’autore ha eseguito in un solo luogo, il porto canale di Rimini, sfruttando il muro che lo costeggia dipinto di un giallo vivace e vitale. Dino Morri, da anni appassionato fotografo delle dinamiche di passaggio all’interno della città di Rimini ma anche di luoghi esotici, ha trovato la prima ispirazione lungo la “palata” del porto in un caldo giorno di agosto del 2024. Da quel primo giorno ha cominciato a frequentare quella zona del porto con regolarità, notando colori, ombre, orari, passanti, personaggi e una infinita varietà di situazioni che lo hanno portato collezionare una serie di scatti che valorizzano un luogo di passaggio e di riflessione al tempo stesso.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Ingresso gratuito. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it/mostre/inaugurazione-mostra-muro-giallo-dino-morri

fino a domenica 8 giugno 2025

Fellini Museum, (Ala di Isotta di Castel Sismondo), piazza malatesta – Rimini centro storico

Un Secolo d’Azzurro – La storia della nazionale italiana di calcio

Curata da Mauro Grimaldi e promossa da Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti dell’Associazione S. Anna (rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati per lo Sport e il Collezionismo), la Mostra, organizzata dalla Blu&Blu Network e da Art Book Web, accompagna tifosi e appassionati in un viaggio emozionante attraverso oltre cento anni di storia della Nazionale italiana di calcio, intrecciando sport e cultura in un percorso coinvolgente per tutte le generazioni.

I visitatori potranno ammirare una straordinaria collezione di cimeli originali: dalle prime maglie azzurre indossate dai campioni del passato, agli scarpini e palloni che hanno fatto la storia del calcio, fino ai manifesti delle competizioni internazionali e agli articoli di giornale che hanno raccontato le imprese degli Azzurri. Non mancheranno trofei, gigantografie e documenti esclusivi, tra cui il primo regolamento del gioco del calcio redatto nel 1895. L’esposizione è suddivisa in diverse sezioni tematiche, dalle origini del calcio italiano fino ai giorni nostri. Si parte dagli albori del football, attraversando i trionfi mondiali del 1934, 1938, 1982 e 2006, passando per momenti iconici come la leggendaria semifinale di Italia-Germania 4-3 ai Mondiali del 1970, fino all’indimenticabile successo di Euro 2020. Partner strategico della Mostra è il Rimini FC con un allestimento di maglie, memorabilia e foto storiche della Società che faranno da benvenuto a Rimini alla Nazionale Italiana di Calcio. Numerose le iniziative collaterali che saranno organizzate in città in stretta collaborazione con il Club Biancorosso durante tutto il periodo dell’esposizione. Orario: giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 19; chiuso lunedì non festivi.

Info: 0541 793781 https://fellinimuseum.it/

fino a domenica 4 maggio 2025

Museo della Città (Ala Nuova), via Tonini, 3 – Rimini centro storico

Future in the past

Motus racconta oltre 30 anni di attività con FUTURE IN THE PAST, la mostra-atlante all’interno delle 10 stanze dell’Ala Nuova del Museo della Città di Rimini, in cui la compagnia espone per la prima volta l’Archivio Motus attraverso video, documenti sonori, testi, fotografie e materiali grafici, sedimentati nel tempo in forma non ordinata. L’archivio Motus è realizzato grazie al bando PNRR TOCC, in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga – Comune di Rimini e il partner tecnico 4Science e l’appoggio del laboratorio Sanzio Digital Heritage dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Orario: dal martedì al venerdì 10:00-13:00, sabato e domenica 10:00 -13:00 e 16:00-19:00.

Dal 30 aprile al 4 maggio 10:00-13:00 e 16:00-19:00. Ingresso gratuito

Info: www.museicomunalirimini.it

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it

