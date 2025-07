Rimini, traffico in tilt sulla Statale: caos e code infinite per i lavori di segnaletica

È iniziata nel peggiore dei modi la settimana per migliaia di automobilisti riminesi: la mattinata di oggi, lunedì 7 luglio 2025, è stata segnata da lunghissime code e rallentamenti paralizzanti lungo la Statale, all’altezza dei cantieri per le nuove rotatorie.

Il traffico è andato in sofferenza fin dalle prime ore del mattino. Auto incolonnate, carreggiate intasate e spostamenti a passo d’uomo: questo lo scenario che ha accompagnato i pendolari diretti verso la città. Alla base del caos odierno, i lavori di tracciatura della nuova segnaletica orizzontale, che hanno preso il via proprio oggi. Gli interventi seguono la recente conclusione delle operazioni di asfaltatura realizzate nel fine settimana da Anas.

Il cantiere ha avuto un impatto immediato e fortemente negativo sulla viabilità. Le proteste dei cittadini non si sono fatte attendere, e il Comune di Rimini, tempestato di segnalazioni, è intervenuto sollecitando chiarimenti da Anas. L’ente ha rassicurato che l’intervento sarà completato a breve, riducendo così i disagi alla circolazione.

Tuttavia, per tutta la mattina, l’arteria è rimasta congestionata, trasformando l’inizio della settimana lavorativa in un piccolo incubo per molti. Una situazione che riaccende il dibattito sulla gestione dei cantieri e sulla tempistica degli interventi stradali in zone ad alta percorrenza.