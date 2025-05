Rimini. Tragedia nella comunità subacquea: Micol Barberini scompare a 46 Anni

Micol Barberini, noto ex socio della Sub Gian Neri di Rimini, è venuto a mancare improvvisamente nel sonno domenica 26 gennaio, all’età di 46 anni. La sua scomparsa ha lasciato un profondo senso di perdita tra amici, colleghi e membri della comunità subacquea, in particolare tra coloro che hanno condiviso con lui anni di passione per la subacquea e l’impegno nel volontariato.

Barberini ha dedicato oltre 15 anni alla Sub Gian Neri, dove ha ricoperto un ruolo fondamentale nel mantenere attiva l’associazione. La sua dedizione e professionalità erano evidenti, e la sua figura si distingue come un simbolo di altruismo e competenza. La Protezione Civile, di cui era volontario, lo ricorda come un uomo sempre pronto a offrire il proprio aiuto, contribuendo attivamente a numerose iniziative.

Ricordato con affetto, il suo impegno nella subacquea e la sua generosità sono stati sottolineati in un messaggio commemorativo diffuso sui social media dall’associazione Sub Gian Neri. “Ogni volta che saremo nel blu profondo, sarai lì con noi” è la dedica che risuona tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La comunità si stringe attorno ai familiari e agli amici in questo momento di dolore.