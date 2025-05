Rimini. Tragica scoperta alle prime luci dell’alba in Piazza Cavour: 58enne trovato morto tra i tavolini di un bar. Disposta autopsia

Un 58enne pugliese, senza fissa dimora, è stato trovato senza vita alle prime luci dell’alba di oggi, disteso tra i tavolini di un bar in piazza Cavour a Rimini. Sembra che un malore, forse causato dal caldo, abbia portato alla sua morte. Nonostante i soccorsi immediati chiamati alle 5:25, i sanitari del 118 hanno dovuto constatare il decesso. I Carabinieri e il magistrato di turno sono intervenuti sul posto e hanno deciso di eseguire un’autopsia, anche se la morte sembra essere avvenuta per cause naturali. Nel portafoglio della vittima è stata trovata una tessera della Caritas di Rimini, ma sembra che non fosse seguito dai servizi sociali. È probabile che il 58enne fosse solo di passaggio a Rimini e non fosse da molto tempo in città.