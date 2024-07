Rimini. Tragico incidente in moto, muore un ex infermiere di 60 anni

Giampiero Gabrieli, ex infermiere del 118 di Rimini, è deceduto domenica mattina in un tragico incidente durante una gita in moto all’età di 60 anni. Gabrieli, recentemente in pensione, stava viaggiando in sella alla sua moto di grossa cilindrata insieme a un amico nell’entroterra vicino al monte Carpegna. Purtroppo, intorno alle 11, mentre si trovava nei pressi di Monte Cerignone, ha improvvisamente perso il controllo della moto ed è uscito di strada. Nonostante i soccorsi sul posto e all’ospedale “Bufalini” di Cesena, Gabrieli non è riuscito a sopravvivere.

La Società Italiana degli Infermieri di Emergenza esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Gabrieli, ricordandolo come un collega eccezionale e un membro rispettato della comunità degli infermieri di emergenza.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rimini lo ricorda per la sua generosità e il suo impegno nella professione. “Anche dopo il pensionamento – scrivono – ha continuato a sostenere l’infermieristica con passione. La comunità riminese perde una figura fondamentale, ma il suo spirito vive attraverso suo figlio Diego e il suo lavoro continua ad ispirare determinazione“.