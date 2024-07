Rimini. Transitalia Marathon 10° edizione

La Transitalia Marathon, ideata da Mirco Urbinati e organizzata da Motoclub Strade Bianche in Moto ASD, celebra quest’anno la sua decima edizione con un evento straordinario che promette di essere una vera e propria esperienza immersiva nel territorio e nella storia d’Italia. La manifestazione, che si terrà dal 20 al 27 settembre, sarà affiancata dalla terza edizione del Transitalia Expo, che si svolgerà in Piazzale Fellini a Rimini dal 20 al 22 settembre 2024.

L’Expo Outdoor del Moto Turismo Internazionale, offrirà ai visitatori l’opportunità di partecipare ai demo ride organizzati dalle più prestigiose case motociclistiche. Sarà un’occasione unica per gli appassionati di moto per testare i modelli più recenti e innovativi sul mercato e visitare gli stand dei più grandi produttori del mondo moto.

L’ingresso per i visitatori è gratuito e a breve sul sito www.transitaliaexpo.com verrà pubblicato il programma dettagliato.

Questa suggestiva cornice ospita la partenza di Transitalia Marathon che non è solo un evento dedicato alle moto, ma una vera e propria esperienza culturale. La Rotonda Lucio Battisti di Rimini sarà, infatti, trasformata per l’occasione grazie all’allestimento storico della Legio XIII Gemina, che proporrà un programma ricco e variegato. Ci saranno attività didattiche per scuole, bambini e adulti, con laboratori pomeridiani per i più piccoli e una serata dedicata alla vita da campo; saranno organizzate manovre e addestramenti per grandi e piccoli, con una serata che culminerà in uno spettacolo gladiatorio.

Grazie al patrocinio della Polizia di Stato, l’evento includerà momenti di riflessione sulla sicurezza dall’antichità ai giorni nostri.

Il percorso della Transitalia Marathon, poi, che partirà da Rimini lunedì 23 settembre, porterà i partecipanti fino a Roma, offrendo loro un viaggio emozionante attraverso la storia d’Italia con tappa a Città di Castello, Nocera Umbra, Cascia, e Rieti.

Tutto il viaggio sarà una esperienza indimenticabile che culminerà con l’arrivo a Roma!

Nel quartiere sportivo della Polizia di Stato a Tor di Quinto tante saranno le sorprese per i partecipanti che si protrarranno pomeriggio e sera di venerdì 27 settembre fino alla Rome Night Run, organizzata dal Motoclub della Polizia di Stato dove avranno l’opportunità unica di attraversare in notturna i luoghi più magici della Capitale e ammirare i monumenti storici in un contesto suggestivo e irripetibile.

“Il Moto Club Polizia di Stato, in occasione del suo quarantennale dalla fondazione ha il piacere di collaborare con la manifestazione di Adventouring Transitalia Marathon, giunta ormai al suo decimo anno di attività” – così dichiara il Presidente del Moto Club Polizia di Stato Francesco Paolo Capelli. “Il sentimento di unione e condivisione delle esperienze umane, che si misurano con il forte coinvolgimento degli individui nell’attività motociclistica e nello svolgimento della prestazione, intesa nella pura accezione sportiva, pur senza l’elemento squisitamente agonistico, sono valori permeanti che accomunano parallelamente le due associazioni e le indirizzano, assieme, verso un sano spirito motociclistico in piena sicurezza, nel rispetto delle norme e dei territori attraversati.

Nell’augurare alla 10^ Transitalia Marathon il successo meritato, aspettiamo il suo STAFF ed i partecipanti al Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto di Roma per una speciale

edizione dell’annuale manifestazione denominata Rome Night Run”.

Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Polizia di Stato, l’evento, oggi altamente istituzionale, si conferma come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di moto, territorio e di storia.

“Transitalia Marathon ha mosso i primi passi proprio qui a Rimini – sottolinea l’assessore allo sport Lari Michele – per divenire quella che è, una manifestazione leader dedicata al viaggio e alla moto in Italia. Un legame che ancora oggi continua e che fa della nostra terra un luogo unico, conosciuto per questo nel mondo. Anche questa decima edizione, inizia con il Transitalia Expo in Piazzale Fellini a Rimini, dal 20 al 22 settembre, un evento che lega tantissime realtà e che si propone proprio nello stesso fine settimana in cui c’è la seconda tappa del MotoGP a Misano. Un legame di luoghi e sentimenti che da sempre ci appartiene e che conferma questo territorio, ancora una volta, come terra dei motori.”

Comune di Rimini