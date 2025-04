Rimini. Trasferimento del centro di raccolta rifiuti di via Celli. Il Comune al lavoro per lo spostamento in un’altra area di Rimini nord

L’Amministrazione comunale si è attivata per avviare la procedura per il trasferimento del centro di Raccolta di Rifiuti urbani in funzione in via Celli, nella zona di Rimini nord. L’obiettivo è quello di collocare il nuovo centro in un’area, già preliminarmente valutata dall’Amministrazione, che permetterà di continuare a garantire la copertura del servizio dell’area di Rimini nord ma in una posizione più vicina alla Statale 16 e quindi più funzionale per gli utenti perché più facilmente accessibile anche grazie ai nuovi collegamenti viari e agli interventi realizzati negli ultimi anni, mirati proprio a migliorare la fruibilità e la messa in sicurezza del quadrante nord della città.

La proposta – di cui il procedimento urbanistico e di approvazione specificherà l’area più idonea per collocazione e accessibilità nel quadrante nord della città – è stata già anticipata a febbraio ad Atersir, l’agenzia regionale che gestisce il servizio pubblico di raccolta rifiuti, affinché il nuovo centro di raccolta possa essere inserito e finanziato all’interno del Piano d’Ambito dei rifiuti della Provincia di Rimini, in fase di aggiornamento, così da poter concretizzare il trasferimento entro il 2027.

Comune di Rimini