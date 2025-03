Rimini. Tre aziende riminesi indagate per violazioni ambientali: la Guardia di Finanza interviene

Tre aziende riminesi sono state segnalate alla Procura di Rimini per la gestione non corretta dei rifiuti. I legali rappresentanti delle aziende dovranno rispondere della violazione dei protocolli ambientali, in particolare per il deposito incontrollato e l’abbandono dei rifiuti, anche pericolosi, in tre siti diversi.

Le aziende coinvolte operano nel settore delle costruzioni, degli impianti idraulici e della produzione di impianti elettrici. La Guardia di Finanza, con il supporto di elicotteri, ha individuato 7000 metri quadrati con 90 tonnellate di rifiuti industriali tra cui impianti frigoriferi e apparecchiature elettroniche abbandonati e esposti alle intemperie.

Le indagini della Guardia di Finanza hanno evidenziato anche la gestione dei rifiuti senza le autorizzazioni necessarie, inclusa quella per il trasporto. Le aziende coinvolte dovranno rispondere delle proprie azioni di fronte alla legge e affrontare le conseguenze delle violazioni ambientali commesse.