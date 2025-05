Rimini, tre giorni di prevenzione e salute in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco

Dal 29 al 31 maggio, Rimini si trasforma in un punto nevralgico per la lotta contro il fumo, aderendo con una serie di iniziative alla Giornata Mondiale senza Tabacco. L’Ausl Romagna scende in campo con attività informative e servizi gratuiti per sensibilizzare i cittadini sui danni causati dal tabagismo e sostenere chi vuole liberarsi dalla dipendenza.

I numeri parlano chiaro: nella Romagna, oltre un quarto degli adulti è fumatore, con percentuali più alte tra i giovani, chi ha un basso livello di istruzione e chi si trova in situazioni economiche difficili. Il vizio del fumo è spesso precoce e non risparmia nemmeno chi soffre di patologie croniche, aggravando ulteriormente il quadro sanitario complessivo.

A Rimini il primo appuntamento è fissato per giovedì 29 maggio, dalle 12 alle 17, nel cortile dell’Ospedale Infermi. Qui, accanto alla sede del Centro Fumo dell’Unità Operativa Dipendenze Patologiche, sarà presente uno spazio dedicato all’informazione, con materiali utili, colloqui individuali e la presenza del pulmino “Circolando”, iniziativa condotta in collaborazione con Coop Centofiori. L’obiettivo è offrire a tutti l’occasione di conoscere percorsi gratuiti per abbandonare la sigaretta.

Il programma prosegue poi venerdì 30 e sabato 31 maggio, dalle 9 alle 18, con un punto informativo allestito in Piazzale Bosovich, durante l’evento “Adriatica: sull’onda dello sport”. Operatori dei servizi di Igiene pubblica e delle Dipendenze saranno disponibili per dialogare con i cittadini e offrire consigli pratici su come affrontare il percorso per smettere di fumare. La mattina di venerdì, inoltre, sarà possibile eseguire il test del carbossimetro, uno strumento che misura il livello di monossido di carbonio nei polmoni, indicatore diretto dell’impatto del fumo sull’organismo.

Tutti i servizi offerti rientrano nella strategia dell’Ausl Romagna per ridurre l’incidenza del tabagismo, che prevede percorsi di disassuefazione gratuiti, individuali e di gruppo, basati su un approccio integrato tra supporto medico e psicologico.

Per chi desidera iniziare questo percorso, è possibile trovare tutte le informazioni utili sul sito ufficiale: www.auslromagna.it/servizi/corso-per-smettere-di-fumare

Anche quest’anno, Rimini si conferma protagonista nella promozione della salute pubblica, puntando sulla prevenzione e sul sostegno concreto per chi vuole cambiare stile di vita.