Rimini. Tre giovani denunciati per ubriachezza molesta dopo atti vandalici nel fiume Marecchia

Ieri sera, intorno alle 19, un gruppo di giovani è stato protagonista di un episodio di inciviltà a Rimini, nei pressi del ponte dello Scout. Alcuni passanti hanno avvertito le autorità, segnalando che i ragazzi, in evidente stato di ebbrezza, si divertivano a gettare cartelli stradali nel fiume Marecchia.

All’arrivo degli agenti della polizia di Stato, sono stati identificati tre uomini di circa trent’anni, tutti residenti nella zona. Stando alle ricostruzioni, il loro comportamento sconsiderato sarebbe stato influenzato dall’uscita dalla fiera Beer Attraction, evento che aveva richiamato numerosi visitatori. Sebbene non siano stati riscontrati danni materiali, le azioni del gruppo hanno turbato la tranquillità pubblica.

Di conseguenza, i tre giovani sono stati denunciati e sanzionati per ubriachezza molesta, a dimostrazione di come il rispetto per l’ambiente e per gli spazi pubblici debba sempre essere una priorità.