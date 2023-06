Rimini. Trovato con della sostanza stupefacente alla fermata del Metromare: arrestato dalla Polizia di Stato

Il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino marocchino, ritenuto responsabile del reato di Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico una volante della Questura di Rimini durante il servizio di perlustrazione e controllo del territorio notava un soggetto su un monopattino, che con fare sospetto, tentava di avvicinare i vari passeggeri presenti in banchina e sul marciapiede della stazione della Metromare.

I poliziotti, a questo punto, raggiungevano il soggetto che si mostrava insofferente al controllo e proprio per questo motivo procedevano con una perquisizione a seguito della quale si rinveniva della sostanza stupefacente. Negli slip, infatti il giovane nascondeva un panetto di sostanza stupefacente hashish del peso di gr. 90 ca.

Venivano altresì trovate delle banconote, ritenute provento dell’attività illecita. Durante le fasi del controllo, lo straniero riceveva sul proprio cellulare numerose chiamate di presunti acquirenti, nonché diverse foto che ritraenti “panetti” simili a quelli rinvenuti.

Anche nella stanza dove il soggetto alloggiava veniva ritrovata della sostanza stupefacente hashish, del peso di 7 gr circa, materiale da confezionamento, due lame di taglierino intrise di hashish e 220 euro in contanti.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto veniva tratto in arresto in attesa del rito direttissimo nella giornata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.