Rimini. Truffa ai danni di un’anziana, sottratti dalla cassaforte oggetti di valore per oltre 20mila euro

Una truffa per un valore di oltre 20mila euro in gioielli d’oro, è stata messa a segno da due truffatori che hanno ingannato un’anziana. I malviventi hanno agito martedì mattina in via Pananti a Rimini, fingendosi tecnici della caldaia e riuscendo ad entrare nell’appartamento della donna anziana dopo aver conquistato la sua fiducia. Mentre uno dei truffatori distraeva la donna, l’altro ha cercato e trovato la cassaforte contenente i gioielli preziosi, svuotandola completamente.

Dopo aver fatto sparire i gioielli, i truffatori sono scappati rapidamente e solo in seguito l’anziana si è resa conto del furto subito. In stato di shock, ha richiesto aiuto e le Volanti della Questura sono intervenute tempestivamente. L’anziana, traumatizzata, non è stata in grado di fornire una descrizione dettagliata dei truffatori.