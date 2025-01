Rimini. “Truffe… come prevenirle e difendersi”. Incontro pubblico a Rimini, Circolo Acli San Giuliano, via San Giuliano 16. Mercoledì 26 giugno alle ore 16

(Rimini, 24 giugno 2024) – Le truffe agli anziani sono una delle piaghe della nostra società. Imparare a difendersi e a prevenirle è indispensabile, e un fondamentale aiuto arriva dalle Forze dell’Ordine. Anche le Acli e la Lega Consumatori di Rimini da tempo si impegnano per insegnare agli anziani a evitare situazioni pericolose e truffe.

A questo tema è dedicato un incontro pubblico (organizzato dal Circolo Acli San Giuliano, in collaborazione con la Prefettura di Rimini) intitolato “Truffe… come prevenirle e difendersi”, mercoledì 26 giugno alle ore 16 nella sede del circolo, in via San Giuliano 16 (all’interno del chiostro della chiesa).

Introduce e modera l’avvocato Giacomo Tamburini Zanchini, vice-presidente della Lega Consumatori Acli Rimini e intervengono rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.