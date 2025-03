Rimini. Tunisino irregolare rapina due volte lo stesso anziano: arrestato e rinchiuso in carcere per precedenti inottemperanze

Un anziano di quasi 70 anni è stato rapinato due volte nel giro di un mese da un 32enne tunisino irregolare sul territorio e con precedenti penali. La prima rapina è avvenuta il 19 marzo a Riccione, dove l’uomo è stato bloccato con la forza e derubato di 200 euro. La seconda rapina è avvenuta il 21 aprile, quando il rapinatore ha minacciato l’anziano con delle forbici e gli ha sottratto il cellulare.

Grazie all’intervento della polizia, il tunisino è stato arrestato e si trova ora nel carcere dei Casetti. Nei suoi confronti, infatti, pendeva un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare poiché dallo scorso marzo non aveva più ottemperato all’obbligo di firma in questura impostogli dal giudice del tribunale di Rimini a seguito di un vecchio arresto per possesso di documenti falsi. La Procura potrebbe contestargli anche le due rapine ai danni dell’anziano.