Rimini. Tutte le visite guidate del weekend

Dai globi, la sfera armillare e i preziosi codici e libri antichi conservati nelle sale seicentesche della prima biblioteca civica d’Italia, al viaggio indietro nel tempo nella Rimini dell’800 con l’insolita visita al palazzo sede della “fabbrica di fiammiferi solfanelli fosforosi innocui e di sicurezza Ghetti”. Dopo la grande festa di piazza per la candidatura di Rimini Capitale Cultura 2026, nel week-end proseguono gli appuntamenti con l’arte e la storia di Rimini, che danno una ulteriore opportunità di visita alle aree archeologiche della Domus del Chirurgo e del teatro Galli, a cui si aggiunge l’opportunità di ammirare le stupende sale seicentesche e settecentesche della Biblioteca Gambalunga, come ogni ultimo sabato del mese e, questa settimana, la visita a Palazzo Ghetti proposta da Visit Rimini. Non mancherà infine l’opportunità di scoprire il Borgo San Giuliano e i luoghi felliniani sia quelli frequentati dal Maestro, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole.

Ecco le proposte del weekend per scoprire i gioielli di Rimini:

sabato 30 settembre 2023

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Ore 17.00 Costo: 5 € Info: 0541 793851

sabato 30 settembre 2023

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.

Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti).

Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] Ingresso limitato a 10 persone alla volta.

Ore 11.00 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 704326 http://www.bibliotecagambalunga.it

sabato 30 settembre 2023

Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, n. 63 – Rimini

Palazzo Ghetti, il palazzo dei fiammiferi

Rimini City Tour a cura di VisitRimini

Un tour speciale dedicato a uno dei palazzi storici di Rimini: Palazzo Ghetti.

Il palazzo sede della “fabbrica di fiammiferi solfanelli fosforosi innocui e di sicurezza Ghetti” trasporta indietro nel tempo nella Rimini dell’800, in un periodo storico tumultuoso, che vede la nascita del Tricolore e dell’Italia stessa.

In compagnia di una guida turistica si va alla scoperta della storia del Palazzo e delle varie epoche storiche che l’hanno attraversato.

Durante i lavori di ristrutturazione sono emersi importanti reperti storici e archeologici, custoditi in un piccolo museo, che mostrano la storia del palazzo e del borgo San Giovanni attraverso le varie epoche storiche.

La prenotazione è obbligatoria: www.visitrimini.com/esperienze/324098-rimini-city-tour-palazzo-ghetti-il-palazzo-dei-fiammiferi

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com

ogni lunedì e giovedì da giugno a settembre 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Visite guidate con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il lunedì

Ponte di Tiberio, Rimini centro storico

Nel cuore del Borgo

Visita guidata serale al Borgo San Giuliano

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo. Durata 2 ore circa.

Ritrovo all’edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

A pagamento: 12 €

il giovedì

Ponte di Tiberio, Rimini centro storico

Viva Federico!

Visita guidata serale alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

Ritrovo all’edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

A pagamento: 12 €

Info: 333 4844496 [email protected]