Rimini. Tutti gli appuntamenti della settimana

Rimini festeggia San Gaudenzo tra la tombola in piazza, il Concerto al Tempio Malatestiano e la Festa del Borgo Sant’Andrea

Con l’arrivo del mese di ottobre Rimini ritorna alle sue origini e tradizioni borghigiane con la celebrazione della festa del Santo Patrono della città, il 14 ottobre. Il week-end prevede diverse iniziative: dalla tradizionale tombola di San Gaudenzo (sabato 14 dalle ore 14.30) in piazza Cavour al Concerto in Basilica Cattedrale (15 ottobre ore 21), fino alla tradizionale festa del Borgo Sant’Andrea (13 – 15 ottobre) a cui si aggiunge quella di Torre Pedrera (sabato 14 al pomeriggio).

Nel giorno della solennità di San Gaudenzo, si svolgeranno le celebrazioni religiose: alle ore 10.30 il Vescovo di Rimini celebra la messa nella parrocchia riminese intitolata proprio al patrono San Gaudenzo, nel Borgo Sant’Andrea, mentre in Basilica Cattedrale si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica sempre presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi, alle ore 17.30.

Lunedì 9 ottobre, anche il Teatro Galli aderisce alla chiamata nazionale di Marco Paolini, per l’azione corale di teatro civile Vajonts23 che si tiene in contemporanea in oltre 130 teatri italiani, a 60 anni dalla tragedia del Vajont e a 30 dallo spettacolo teatrale che la raccontò

Nell’ambito della 74esima Sagra Musicale Malatestiana, ultimo appuntamento di Percuotere la mente, mercoledì 11 ottobre, con Ensemble Virgilio & Urgon Trio guidati da Davide Tura, che insieme ad e Andrea Brugnettini, dirige anche la Grande Orchestra Giovanile di Rimini in La musica dei 2000 (martedì 10 ottobre).

Per Parole per la musica, gli appuntamenti di approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana, Umberto Curi presenta Amore e conoscenza: il mito di Orfeo e Euridice (giovedì 12 ottobre).

Infine, per la sezione Musica da Camera, il Quartetto d’archi della Scala offrirà un programma dove il Quartetto op. 44 di Felix Mendelssohn Bartholdy sarà affiancato dal Quartetto in si bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven, fra gli ultimi capolavori del genio di Bonn. (domenica 15 ottobre).

Continuano anche le mostre. In esclusiva per l’Emilia-Romagna, al Fellini Museum, Ala di Isotta, la mostra evento “QUEEN UNSEEN – Peter Hince” svela alcuni lati inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha fatto la storia del rock, raccontata dall’occhio ‘fotografico’ di chi li ha conosciuti per davvero. Oltre alle immagini di Hince viene esposta anche la ricca raccolta personale di memorabilia originali di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei dell’universo Queen.

Ultimi giorni al Palazzo del Fulgor per visitare la mostra DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale, a cura di Poliarte, in cui sono esposte le opere del graphic designer e illustratore Mirco Tangherlini, per un viaggio nell’inimmaginabile, guidato dalla visione dell’artista e dalla precisione dell’intelligenza artificiale.

Al Museo della città, fino al 29 ottobre, si potrà visitare la mostra “IN UTILE”, 21 quadri realizzati dai ragazzi di Cuore 21, l’associazione di volontariato formata da familiari di persone con sindrome di Down, per ricordare Massimo, Romina, Alfredo, Maria, Rossella, Francesca e Valentina ad un anno da quel tragico incidente sull’A4 che in un istante ha spezzato 7 vite. Sempre al Museo, da martedì 17 a sabato 28 ottobre sarà in mostra un’esposizione di oltre 250 manifesti sul mondo delle droghe tra Scienza, Medicina e Legalità, dal titolo Cervelli e stupefacenti.

In Cineteca, continua la rassegna del giovedì dedicata all’indimenticato attore comico Erminio Macario, e alla sua collaborazione con un giovane Fellini, con introduzione del figlio, Mauro Macario, mentre martedì 10 ottobre al Cinema Fulgor ci sarà Maurizio Porro che presenta il suo libro ‘Io li conoscevo bene’ (La nave di Teseo, 2023), per raccontare la storia del cinema e del teatro italiani in dialogo con Francesca Fabbri Fellini.

Gli appuntamenti con “Libri da queste parti”, la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga, dedicata alle novità editoriali del territorio, propone Il canto della scienza: come il teatro musicale interpreta Galileo, Einstein e gli altri, Bulzoni, 2022’. Giulia Vannoni in dialogo con Gianni Zanarini (giovedì 12 ottobre)

All’ex cinema Astoria continua il secondo tempo di “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità, tra laboratori, workshop, spettacoli, corsi, mostre e attività varie. Diversi gli appuntamenti della settimana tra laboratori teatrali, il musical, lo Yoga, una camminata sonora, il jazz e la letteratura del ‘900.

Da non dimenticare lo sport con la gara competitiva Fidal, River Run, appuntamento autunnale della Rimini Marathon, prevista per domenica 15 ottobre e preceduta dalla Family Run, la pedalata ecologica per tutta la famiglia in programma sabato pomeriggio.

lunedì 9 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Vajonts23

Anche il Teatro Galli aderisce alla chiamata nazionale di Marco Paolini, per l’azione corale di teatro civile che si tiene in contemporanea in oltre 130 teatri italiani, a 60 anni dalla tragedia del Vajont e a 30 dallo spettacolo teatrale che la raccontò.

In scena più di 20 artisti del territorio, con il coordinamento artistico di Teodoro Bonci del Bene.

L’appuntamento, che fa rete con i teatri di Cesena, Forlì, Bagnacavallo e Ravenna, è presentato a sostegno della candidatura di Rimini e della Romagna a Capitale italiana della cultura per il 2026.

Ingresso gratuito con prenotazioni on line obbligatorie, aperte da martedì 4 ottobre ore 10.

Ore 21 Info: http://teatrogalli.it/it/eventonew/vajonts-23

martedì 10 ottobre 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Ospite Maurizio Porro al Cinema Fulgor

Maurizio Porro presenta il suo libro ‘Io li conoscevo bene’ (La nave di Teseo, 2023), dialogando con Francesca Fabbri Fellini.

L’autore porta i lettori, con il calore e il sentimento di chi l’ha vissuta in prima persona, dentro la storia del cinema e del teatro italiani, facendo incontrare autori leggendari e titoli memorabili, ospiti di una festa dello spettacolo che fa ricordare, tra Fellini, Strehler e le ballerine della rivista, periodi storici, personaggi, tendenze, curiosità e capricci di un’arte che vive sempre due volte, in chi recita e in chi ascolta.

Ore 17 Ingresso libero Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

martedì 10 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

La musica dei 2000

74° Sagra Musicale Malatestiana – La musica e i giovani

La musica dei 2000 è il titolo dell’evento che coinvolge sul palco del Teatro Galli i ragazzi dell’Orchestra Giovanile di Rimini e che nasce dalla collaborazione tra il Liceo Musicale Einstein, il Conservatorio Lettimi, la Banda Giovanile Città di Rimini. Con la direzione di Davide Tura e Andrea Brugnettini il programma spazia dalla classica al pop, dalla musica da film alle influenze elettroniche, questa orchestra di studenti parla tutti i linguaggi della contemporaneità.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

martedì 10 ottobre 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Hospitality Day

Un’intera giornata dedicata all’ospitalità e alla formazione degli operatori con seminari tenuti da testimonial internazionali dell’hotellerie e della ristorazione per condividere esperienze, assorbire idee e farsi contagiare da nuove ispirazioni. Ingresso gratuito su iscrizione riservato ai professionisti del settore. Orario: dalle 9.30 alle 18.30 Info: 0541 57474 www.hospitalityday.it

da mercoledì 11 a venerdì 13 ottobre 2023

Rimini Fiera, via Emilia 155

TTG Travel Experience 2023 e InOut / The Contract Community

Manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. Laboratorio di idee per operatori turistici di tutto il mondo, f onte di informazione in cui intercettare nuove tendenze e innovazioni, format turistici e ispirazioni dei consumatori. Debutta in contemporanea a TTG Travel Experience 2023 InOut / The Contract Community, il nuovo format – catalizzatore del mondo contract e forniture per l’ospitalità. Un solo marketplace per unire le 4 manifestazioni del settore indoor e outdoor: SIA Hospitality Design, Sun Beach&Outdoor Style, Superfaces e la nuova Greenscape.

Orario: mercoledì 11 ottobre 2023 ore 10.00 – 18.00; giovedì 12 ottobre 2023 ore 10.00 – 18.00; venerdì 13 ottobre 2023 ore 10.00 – 17.00

Info: 0541 744555 (Help Desk)

mercoledì 11 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Distance, Davide Tura – Urgøn Trio & Virgilio Ensemble

74° Sagra Musicale Malatestiana – Percuotere la mente

Concerto condotto dai musicisti dell’Ensemble Virgilio & Urgon Trio guidati da Davide Tura, compositore e esecutore, in continuo movimento in un ideale match fra la nicchia e il popolare, la musica per immagini e quella colta, il quartetto d’archi e il sound design elettronico, il contemporaneo e la rivisitazione d’autore. Distance è il titolo della performance in programma sul palco del Teatro Galli, a voler dire che la distanza è l’obiettivo da colmare, è la grande eredità che la musica ci lascia, come nell’omaggio all’immenso Ryuichi Sakamoto, affiancato alle musiche di Johann Johannsson, Davide Tura, Olafur Arnalds, Philip Glass.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it

giovedì 12 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Parole per la musica

74° Sagra Musicale Malatestiana

Incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2023 grazie alla partecipazione di storici della musica, autorevoli divulgatori, filosofi. Il prossimo appuntamento è con Amore e conoscenza: il mito di Orfeo e Euridice, a cura di Umberto Curi.

Ore 21 Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, senza prenotazione

Info: 0541 704296 www.sagramusicalemalatestiana.it

giovedì 12, 19 ottobre 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Macario e Fellini: Lo vedi come sono?

Una rassegna cinematografica dal titolo ‘Macario e Fellini: Lo vedi come sono?’. Introduce Mauro Macario. Questi gli appuntamenti:

giovedì 12 ottobre: Il pirata sono io! di Mario Mattoli (Italia 1940, 75’)

giovedì 19 ottobre: Lo vedi come sei… lo vedi come sei? di Mario Mattoli (Italia 1939, 73’)

Ore 21 Ingresso gratuito. Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Marketers World

Evento italiano dedicato a tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera digitale o che hanno un business da scalare. Si pone come obiettivo quello di offrire ai partecipanti una serie di talk formativi che li aiutino ad acquisire strategie, nuove competenze e chiarezza riguardo al proprio Business. Non si tratta di un evento puramente motivazionale, ma di una serie di talk, dotati di filo conduttore che offre una visione d’insieme e un’applicazione pratica reale. Il venerdì sarà dedicato a dei workshop pratici, tenuti da membri esperti della Marketers Family. La serata di sabato sarà dedicata alla festa e al networking, con musica, area lounge e la possibilità di stare tutti insieme in un ambiente rigorosamente informale. I biglietti sono disponibili sul sito di riferimento.

Orario: venerdì 13 ottobre: dalle 9.00; sabato 14 ottobre: dalle 9.00 alle 18.00; domenica 15 ottobre: dalle 10.00 alle 17.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 711500 marketersworld.net

da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023

Rimini, Borgo Sant’Andrea

Festa del Borgo Sant’Andrea e di San Gaudenzo

Dopo il successo del 2022, le Acli provinciali di Rimini replicano anche quest’anno, trasformando l’appuntamento da biennale ad annuale. Il titolo di quest’anno è incentrato sullo scambio fra le note tradizioni di un piccolo borgo e l’imprevedibile complessità dell’immenso mondo. Un viaggio di scoperta, letterale e metaforica, con cui i borghigiani hanno esplorato il mondo, o viceversa lo hanno accolto, un equilibrio tra le identità e i costumi di una comunità cittadina e le usanze che giungono da oltre i confini.

Si riconferma anche il “format” della manifestazione con mostre, gastronomia, mercatini, spettacoli, iniziative per bambini e appuntamenti culturali, che includono un focus dedicato al rapporto tra la Rimini di ieri e di oggi, un incontro pubblico intitolato a Paolo Scarponi, ex presidente delle Acli riminesi prematuramente scomparso, che tanto ha contribuito alla vita culturale della città (sabato 14 ottobre). Tra gli appuntamenti, la prima presentazione pubblica del libro “28 dicembre 1943. Il rifugio della villa Cecchi-Bruttapela” di Giorgio Biagini e la visita guidata alla cantina-rifugio di via Montefeltro, in cui durante la seconda guerra mondiale persero la vita 30 riminesi, e dove è stata creata una installazione audio-video che ne riproduce la tragica distruzione (venerdì 13 ottobre).

Punto culminante dell’evento, sarà la Cena Solidale tenuta dalla parrocchia di San Gaudenzo e offerta dai ristoratori locali in supporto alle persone sostenute dalla Caritas Diocesana, per avvicinare persone che solitamente sono distanti, superando indifferenza e isolamento (venerdì 13 ottobre). Tra gli spettacoli, tutti gratuiti, i concerti della Revolution live band (sabato) e dei Moka Club (domenica), mentre chi ama il liscio potrà ballare e cantare insieme all’Orchestra Roberta Cappelletti (venerdì). E poi i dj set, le animazioni, la comicità…

Ingresso: libero e gratuito Info: 0541 784193 www.borgosantandrea.net

sabato 14 ottobre 2023

piazza Cavour – Rimini centro storico

Tombola di San Gaudenzo

In occasione della festa del Santo Patrono, non può mancare la consueta Tombola di San Gaudenzo che raccoglie la cittadinanza in Piazza Cavour per un momento di festa e di beneficenza a favore di progetti della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Rimini.

La Banda “Città di Rimini” suonerà per il tradizionale concerto, mentre lo spettacolo di InDanza Show Academy concluderà il pomeriggio. Per tutta la durata della festa ci saranno inoltre stand con attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dei volontari della CRI.

Orario: dalle ore 14.30 Ingresso libero Info: 0541.29788 www.cririmini.it

domenica 15 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli (Sala Ressi), piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Quartetto d’archi della Scala

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musica da Camera

Il Quartetto d’archi della Scala offrirà un programma dove il Quartetto op. 44 di Felix Mendelssohn Bartholdy sarà affiancato dal Quartetto in si bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven, fra gli ultimi capolavori del genio di Bonn.

Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it

domenica 15 ottobre 2023

Tempio Malatestiano, via IV Novembre, 35 – Rimini centro storico

Concerto per la Festività di San Gaudenzo

Nella splendida cornice della Basilica Cattedrale di Rimini ha luogo il consueto Concerto per la Festività di San Gaudenzo. Si esibiscono: L’Orchestra Sinfonica “G. Lettimi” e il Coro Cappella Musicale Malatestiana con i Solisti: Marco Tampieri (tromba), Luigi Zardi (tromba), Federica Livi (soprano), Polina Anikina (contralto), Marco Mustaro (tenore), Li Shuxin (basso), Direttore d’orchestra Emanuele Vitale. Il concerto prevede l’esecuzione del seguente programma:

A. VIVALDI Concerto in do maggiore RV 537 per due trombe ed archi;

F.O. MANFREDINI Concerto in re maggiore per due trombe ed archi;

W.A. MOZART Vesperae Solennes de Dominica” KV 321 per soli, coro e orchestra

Ore 21. Ingresso libero

fino al 23 dicembre 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria – Secondo tempo

Con oltre 120 iniziative in calendario e 28 associazioni coinvolte è iniziato il secondo tempo del “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità. A coordinare le attività del calendario sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con il contributo di Cooperativa Sociale Smart, Agenzia Piano Strategico e Smagliature Urbane. Gli appuntamenti della settimana: martedì 10 ottobre, ore 17, laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS, ore 21 “Musical!” Di Rimini Musical. Mercoledì 11 ottobre, ore 17, laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS; giovedì 12 ottobre ore 19:00 Yoga all’Astoria – Hatha Yoga Rimini, ore 20:30 “Le danze del cuore” – bebody_devamaitri. Venerdì 13 ottobre ore 16:30 Workshop Re-St-Art: upcycling & riuso. Sabato 14 ottobre ore 15 laboratori aperti esplorazioni urbane nel Quartiere V Peep AUSA – Smagliature Urbane APS. Domenica 15 ottobre ore 10 “Le inaspettate” letture di autrici dimenticate del ‘900 italiano, ore 17:00 Travaglini, Schiumarini, Stanghellini – RJC – Giornata Nazionale dei Jazz Club italiani. Martedì, 17 ottobre ore 17 laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS, ore 21:00 “Musical!”_Rimini Musical.

Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria

martedì 10, 17, 24, 31 ottobre 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 10 ottobre: LO SCEICCO BIANCO di Federico Fellini (Italia 1952, 85?)

martedì 17 ottobre: FELLINI SATYRICON di Federico Fellini (Italia 1969, 129’)

martedì 24 ottobre: I VITELLONI di Federico Fellini (Italia 1953, 108’)

martedì 31 ottobre: INTERVISTA di Federico Fellini (Italia 1987, 113’)

L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Ore 16 Ingresso a pagamento Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

mercoledì 11 ottobre 2023

Ala Nuova del Museo della Città, via Cavalieri, 22 – Rimini

EmERgenze contempoRaNee

Presentazione del catalogo

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini presentano al pubblico il catalogo dell’esposizione “EmERgenze contempoRaNee” e la nuova donazione alla città dell’imprenditore e collezionista Francesco Amante. A cura di Cristina Ambrosini, Claudia Collina, Giovanni Sassu. Intervengono dialogando insieme ai curatori dell’esposizione il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, L’Assessore alla cultura e paesaggio della Regione Emilia Romagna Mauro Felicori, l’imprenditore e mecenate Francesco Amante, Davide Ferri (critico d’arte e curatore indipendente, docente di Museografia nelle Accademie di Belle Arti di Macerata e Bologna).

Ore 17.30 Ingresso libero Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

giovedì 12 ottobre 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti

Continuano gli appuntamenti con la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga, dedicata alle novità editoriali del territorio. Giulia Vannoni presenta il suo libro dal titolo ‘Il canto della scienza: come il teatro musicale interpreta Galileo, Einstein e gli altri, Bulzoni, 2022’, in dialogo con Gianni Zanarini.

Ore 17 ingresso libero Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga.it

12, 18 ottobre 2023

via dei Ciliegi, 17 – rimini centro storico

Pomeriggi in viale dei Ciliegi 17

La libreria Viale dei Ciliegi, 17 propone dei pomeriggi rivolti ai bambini/e di diverse fasce di età. Questi gli appuntamenti:

giovedì 12 ottobre ore 16.30: Storie di rape e altri ortaggi. Lettura con sorpresa dai 4 anni di età.

Partecipazione a pagamento: 4€ con prenotazione obbligatoria

mercoledì 18 ottobre ore 16.30: Proviamo insieme i giochi di società

Dai 7 anni di età. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 0541 25357 www.vialedeiciliegi17.it

sabato 14 ottobre 2023

Lungomare, via San Salvador – Torre Pedrera, Rimini

Festa di San Gaudenzo a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera, in occasione della festa del Patrono della città di Rimini, propone una festa con musica, giochi, cibo e spettacoli sul nuovo Lungomare di via San Salvador.

La festa ha inizio nel primo pomeriggio con truccabimbi, zucchero filato, balli di gruppo, palloncini e giochi di gruppo. Alle 16.30 è proposto uno spettacolo teatrale in dialetto romagnolo dal titolo “RADICI”, curato dall’Associazione Città Teatro al Bagno Luca Rinato: un recital con Francesca Airaudo e Checco Tonti, divertente e poetico, che parte del personale rapporto con il dialetto e prevede letture di poesie e testi teatrali. La festa continua con l’apertura degli stand gastronomici con apericena e musica live con la Gioel Band & Guests, a partire dalle ore 17.30. Non mancherà il mercatino sul lungomare per tutta la durata della festa.

Ore 15.30 Ingresso libero www.facebook.com/comitatotorrepedrera

sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023

Rimini Borgo San Giuliano, ritrovo alla piazza sull’acqua, ponte di Tiberio

River Run e Family River Bike

Rimini Marathon ritorna con il proprio evento autunnale, la ‘River Run’, per una due giorni di sport a due passi dal Ponte di Tiberio. A precedere la corsa, sabato 14 ottobre alle ore 15.30 la “Family River Bike”, una cicloturistica di 15km aperta a tutti in sicurezza e dedicata alle famiglie con un percorso lungo la pista ciclabile del Marecchia. Domenica 15 ottobre alle ore 9.30 parte invece la ‘River Run’ (competitiva Fidal) sulla distanza di 15km sempre nel bellissimo scenario della ciclabile del Marecchia.

Orario: sabato 14 ottobre alle ore 15.30 (Family river bike); domenica 15 ottobre alle ore 9.30 (River Run)

Ingresso su iscrizione on line a pagamento Info: 331 1016736 www.riminimarathon.it

domenica 15 ottobre 2023

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare. Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia e con il cuore.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/artigianialcentro

domenica 15 ottobre 2023

Spiaggia libera, viale Ortigara, 78 – Rimini San Giuliano Mare

Warm Inside

Un percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini e possibilità di fare il bagno in mare, nei fine settimana fino ad aprile, per imparare a gestire il freddo, superare i propri limiti e scoprire tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature.

Ogni appuntamento prevede: meditazione, preparazione, bagno, tisana e/o caffè. Per la partecipazione è obbligatorio presentare il certificato medico sportivo non agonistico. I non iscritti al corso Warm Inside possono partecipare ad un singolo incontro al costo di 15€ (preparazione + bagno) da pagare in loco.

Partecipazione a pagamento Info: 347 1224480 www.fluxomovement.it/warm-inside

16 – 17 ottobre 2023

Istituto secondario di 1° grado Panzini, p.zza Gramsci 3/4 – Rimini centro storico

Social-Mente

Un nuovo ciclo di incontri, con due percorsi specifici e differenti per insegnanti e genitori di ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni, per conoscere, parlare e contrastare i fenomeni legati alla ludopatia e ai rischi del web e dei social. I percorsi sono svolti in collaborazione con la Rete GAP Rimini nell’ambito del “Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico-Piano attuativo 2022”. Gli appuntamenti della settimana: lunedì 16 ottobre ore 16.30-18.30 “Relazioni (s)connesse” – percorso rivolto ai genitori; martedì 17 ottobre ore 15.00-17.00 “Social network, mettiamoci in gioco” – percorso rivolto agli insegnanti. Ogni gruppo è condotto dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta, consulente presso il Centro per le Famiglie e dalla Dott.ssa Elena Lucarella, psicologa Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, che lavora all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini. Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 (Centro per le famiglie) www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT

