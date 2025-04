Rimini. Tutto pronto per il lancio di inizio della 34esima edizione del Paganello. 150 squadre da tutto il mondo e 2500 partecipanti

Sono in corso in queste ore gli ultimi allestimenti dei campi, delle aree di gioco e del Paga Village, in attesa di questa sera -venerdì 18 aprile alle ore 20- per il Welcome Party in spiaggia che si vestirà a tema western con balli country a cura di Country Wilde Angels mischiati alle esibizioni di danze romagnole a cura delle Sirene Danzanti coordinati da Mirco e Sandra. Nel week-end di Pasqua, a partire dalle ore 9, Rimini viene presa d’assedio dai ‘dischi volanti’ del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia con le sfide fra 150 squadre da tutto il mondo e 2500 partecipanti. Si potrà assistere anche alle competizioni di “freestyle”, la disciplina più spettacolare ed artistica con il disco.

Gli eventi targati “Paganello” saranno anche al di fuori della sabbia: in piazzale Kennedy si terrà una giornata di promozione della disciplina sportiva Wheelchair Flying Disc, insieme di discipline che utilizzano il frisbee come attrezzo e con regolamenti adattati alle persone con disabilità fisica.

Quest’anno il tema dell’evento, “Spaghetti Western”, incentrato sul mito del West americano, farà da fil rouge durante le feste e i momenti di intrattenimento. Per la la festa finale, domenica sera, il costume più bello vincerà la partecipazione gratuita alla prossima edizione dell’evento. Cerimonia di premiazione lunedì 21 aprile.

Comune di Rimini