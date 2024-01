Rimini. Ubriaca, travolta da un treno sulla linea Rimini-Ravenna. Miracolosamente sopravvissuta, ricoverata in ospedale

La Procura di Rimini attende gli esiti degli accertamenti della Polizia ferroviaria per decidere se denunciare la 54enne di Bagno di Romagna per interruzione di pubblico servizio. La donna è stata travolta da un treno sulla linea Rimini-Ravenna mentre si trovava vicino ai binari. Sotto gli occhi di tutti, è stata risucchiata sotto il convoglio che era appena partito dalla stazione di Rimini. Nonostante l’ubriachezza al momento dell’incidente, la senzatetto, originaria della Valle del Savio, è miracolosamente sopravvissuta. Attualmente è ricoverata in ospedale con una prognosi di 45 giorni.