Rimini. Ubriaco e fuori controllo aggredisce agenti: arrestato 27enne dopo resistenza e lesioni

Ieri sera, lunedì 25 agosto, Rimini è stata teatro di un episodio di grave disturbo pubblico e aggressione a pubblici ufficiali. Nei pressi dell’incrocio tra viale Pallotta e viale Toscanelli, una pattuglia della Polizia Locale, in attesa dell’arrivo dei colleghi della squadra infortunistica, ha notato un giovane di 27 anni davanti a un mini market, intento a bere alcol e ad ascoltare musica a volume molto alto tramite uno stereo portatile.

Il comportamento dell’uomo aveva già creato tensione tra i passanti: si era rivolto in modo sgarbato a un anziano che gli aveva chiesto di abbassare il volume. Quando gli agenti lo hanno invitato ad allontanarsi e a spegnere lo stereo, il 27enne ha reagito con violenza, rifiutandosi di esibire i documenti e tentando di colpire i poliziotti con il bicchiere di alcol che aveva in mano.

Per poter procedere all’identificazione, è stata necessaria una pattuglia di rinforzo. Durante l’accompagnamento al comando, il giovane ha opposto resistenza attiva, dimenandosi violentemente e causando lesioni a due agenti: uno con prognosi di due giorni, l’altro con 15 giorni a causa di una lieve frattura al braccio.

L’intervento si è concluso con l’arresto del 27enne con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’amministrazione comunale ricorda che l’uomo era già stato arrestato due volte nel 2024 per reati legati agli stupefacenti, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione su comportamenti di questo tipo nel centro cittadino.