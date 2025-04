Rimini. Uccise il suo vicino di casa: condannato in appello a 23 anni di reclusione

Edi Zegarac, un 54enne di origine slovena e cittadino italiano, è stato condannato in appello a 23 anni di reclusione per l’omicidio del vicino di casa, Nicola Donadio, avvenuto il 12 gennaio 2022. In primo grado, la Corte d’Assise di Rimini lo aveva condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione, con 4 anni di libertà vigilata, senza riconoscere aggravanti e applicando uno sconto di pena per il rito abbreviato.

La sentenza è stata impugnata dalle parti civili, rappresentate dall’avvocato Massimo Melillo, e dal sostituto procuratore Davide Ercolani, che contestava la mancata applicazione delle aggravanti di futili motivi e minorata difesa. La Corte d’Appello di Bologna ha riconosciuto queste aggravanti, eliminando lo sconto di pena, e ha aumentato la condanna a 23 anni di reclusione.